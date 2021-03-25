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Церемония награждения Move Realty Awards пройдет 21 апреля

Недвижимость

Оргкомитет Move Realty Awards сообщает, что Церемония награждения премии пройдет 21 апреля в концертном зале "МИР", расположенном на Цветном бульваре. Напомним, что ранее мероприятие переносилось с связи с эпидемиологической обстановкой, и в этом году Move Realty Awards подведет итоги сразу за 2 года.

Церемония награждения Move Realty Awards пройдет 21 апреля

Билеты на церемонию могут получить специалисты, работающие на рынке недвижимости, по предварительной заявке на сайте мероприятия. Билеты категории VIP предоставляются организаторами строго в индивидуальном порядке.

Экспертный совет премии уже завершил этап голосования, шорт-лист номинантов на победу в номинациях будет опубликован в пятницу, 26 марта. Участниками премии стали объекты и компании из Москвы, Подмосковья, Новой Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также видеоблогеры и агентства по маркетингу и недвижимости. Всего в этом сезоне премии приняли участие 72 компании, подавшие 188 заявок.

Главным медийным партнером церемонии награждения в этом году выступает MAER GROUP, а специальными партнерами мероприятия стали Marketcall и Яндекс. Недвижимость. С генеральным спонсором премии — Digital агентством полного цикла Artox Media Digital Group — в рамках оценки анкет участников была впервые проведена уникальная активность — независимая оценка компаний-участников, на основании результатов которой номинанты Move Realty Awards поборются за победу в 2 дополнительных номинациях — "Видимость в поисковых системах" и "Репутация глазами веб-пользователя".

Глеб Пилецкий, Руководитель премии Move Realty Awards:

"Мы очень рады наконец-то объявить дату предстоящего мероприятия. Прошедший год был достаточно трудным временем как для рынка недвижимости, так и для всех граждан нашей страны. Но все мы уверенно прошли через эти испытания, пандемия коронавируса постепенно сходит на нет и жизнь возвращается в привычное русло, а значит, наконец-то пора подвести долгожданные итоги и выделить компании, которые не пошатнули стандарты качества своей работы и должны быть вознаграждены. Дополнительное время, которое появилось у команды премии в связи с переносом, не прошло даром, и сейчас мы как никогда готовы провести мероприятие на высочайшем уровне. Гостей премии ожидает увлекательная шоу-программа и множество интересных активностей от наших партнеров. Мы надеемся оправдать длительное ожидание церемонии награждения в полной мере".

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Автор: Ольга Лазарева
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