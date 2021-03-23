Ошибки, которые можно совершить при аренде жилья

Арендодатель, который избегает документального оформления сделки с квартиросъёмщиком, должен вызывать сомнения. Прежде чем арендовать жилье, необходимо заключить с собственником письменный договор найма, а перед этим желательно проверить документы арендодателя и убедиться в его добросовестности, рассказала агентству "Прайм" заместитель директора департамента аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова. Об этом сообщает РИА "Новости".
"До подписания договора нужно проверить документы арендодателя: если он даёт вам копии и отказывается предоставить оригиналы, не нужно иметь с ним дела — велика вероятность мошенничества", — посоветовала риелтор.
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