Ошибки, которые можно совершить при аренде жилья

Арендодатель, который избегает документального оформления сделки с квартиросъёмщиком, должен вызывать сомнения. Прежде чем арендовать жилье, необходимо заключить с собственником письменный договор найма, а перед этим желательно проверить документы арендодателя и убедиться в его добросовестности, рассказала агентству "Прайм" заместитель директора департамента аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова. Об этом сообщает РИА "Новости".

"До подписания договора нужно проверить документы арендодателя: если он даёт вам копии и отказывается предоставить оригиналы, не нужно иметь с ним дела — велика вероятность мошенничества", — посоветовала риелтор.