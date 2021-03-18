Счётная палата: обманутым дольщикам нужно в шесть раз больше денег

Затраты из бюджета нужно увеличить, как минимум, в шесть раз, чтобы решить проблемы обманутых дольщиков. К такому выводу пришла Счётная палата по итогам проверок 2020 года.

В 2017–2019 годах было достроено 1 097 проблемных многоквартирных домов, но это не привело к заметному сдвигу в решении проблем обманутых дольщиков, сообщает "Российская газета" со ссылкой на отчёт Счётной палаты.

В мае 2020 года количество проблемных объектов составляло 3 102 дома, 112 из них добавилось за четыре месяца.

Основная проблема безуспешной борьбы с проблемами дольщиков — недостаточное финансирование.

Министерство строительства и ЖКХ ранее оценивало, что в 2020–2022 годах на решение проблем с 63% проблемных домов потребуется 533,5 млрд рублей, в том числе 300,5 млрд рублей из федерального бюджета. Но в 2021 году в федеральный бюджет на эти цели заложено всего 27 млрд рублей, в 2022 году — 1 млрд рублей, в 2023 году — 26 млрд рублей.

В 2021 году Счётная палата продолжит аудит проблем обманутых дольщиков, включая оценку принятых антикризисных мер.