Сбербанк назвал регионы с самыми дешёвыми квартирами

Самые дешёвые квартиры в России — в Ингушетии. Здесь стоимость готового жилья площадью 45 квадратных метров составляет чуть больше 1 млн рублей.

В десятку регионов с самыми низкими ценами на готовые квартиры также вошли Владимирская и Курганская области, Калмыкия, Марий Эл, Челябинская, Брянская, Псковская и Саратовская области, а также Кабардино-Балкария. Об этом говорится в исследовании ПАО "Сбербанк России". Цены здесь варьируются от 1,7 млн до 1,9 млн рублей.

Рейтинг регионов с самыми дешёвыми новостройками возглавляет Курганская область. Стоимость новостройки здесь в среднем составляет чуть более 1,7 млн рублей. В десятку регионов попали Оренбургская, Ивановская, Псковская, Саратовская области, Адыгея, Смоленская область, Ставропольский край, Чувашия и Брянская область. Причём средняя стоимость новостройки перевалила за 2 млн рублей в пяти из перечисленных десяти регионов.

В основу исследование легли данные о размещённых объявлениях на DomClick. ru за 2020 год. Сравнивалась средняя стоимость квартиры площадью 45 квадратных метров.