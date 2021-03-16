Самые дешёвые квартиры в России — в Ингушетии. Здесь стоимость готового жилья площадью 45 квадратных метров составляет чуть больше 1 млн рублей.
В десятку регионов с самыми низкими ценами на готовые квартиры также вошли Владимирская и Курганская области, Калмыкия, Марий Эл, Челябинская, Брянская, Псковская и Саратовская области, а также Кабардино-Балкария. Об этом говорится в исследовании ПАО "Сбербанк России". Цены здесь варьируются от 1,7 млн до 1,9 млн рублей.
Рейтинг регионов с самыми дешёвыми новостройками возглавляет Курганская область. Стоимость новостройки здесь в среднем составляет чуть более 1,7 млн рублей. В десятку регионов попали Оренбургская, Ивановская, Псковская, Саратовская области, Адыгея, Смоленская область, Ставропольский край, Чувашия и Брянская область. Причём средняя стоимость новостройки перевалила за 2 млн рублей в пяти из перечисленных десяти регионов.
В основу исследование легли данные о размещённых объявлениях на DomClick. ru за 2020 год. Сравнивалась средняя стоимость квартиры площадью 45 квадратных метров.
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