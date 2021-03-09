Россияне меняют старое жильё на новое

Всё чаще россияне пользуются покупкой новой квартиры с зачётом стоимости старой. Всплеск trade-in на рынке новостроек ожидается в начале лета.

Число покупателей, рассматривающий подобный способ продажи своей недвижимости, за год увеличилось на 10-15%, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заместителя руководителя центра новостроек компании "Этажи" Софью Отвесову. Хотя фактически trade-in пользуются гораздо меньше продавцов, потому что на рынке вторичного жилья наблюдается дефицит и даже без услуг застройщика они продаются довольно быстро.

В начале года услуга trade-in была доступна в каждом третьем новом жилом комплексе (115 проектов), что на 85% больше, чем год назад, сообщает "Метриум". В рамках услуги на определённый срок бронируется новостройка. Если в течение этого времени квартира продаётся, то деньги от продажи поступают застройщику в счёт уплаты за новую квартиру.

По данным ГК "Инград", за 2018 год доля таких сделок выросла с 2% до 5%, за 2019 год - до 12%, за 2020 год - до 15%. В 2021 году ожидается рост доли сделок trade-in до 20%.

Схема привлекательна для застройщиков, которые тем самым расширяют круг потенциальных покупателей. При этом они ничего не теряют: бронь квартиры платная. Потенциальные покупатели получают выгоду от того, что им не приходится самим искать покупателей на старую квартиру.