Названы регионы, жители которых чаще вступают в ипотеку

Чаще других жителей страны в 2020 году брали ипотеку представители Магаданской области, Ямало-Ненецкого и Ханты Мансийского автономных округов. Информация следует из рейтинга, опубликованного "РИА Новости". Жители северокавказских республик (Дагестана, Чечни и Ингушетии) наоборот, вступали в ипотеку реже остального населения регионов страны.
Одна из причин такого распределения — уровень заработной платы, сообщил "Правде.Ру" вице — президент гильдии риэлторов России Константин Апрелев.
"В Магадане, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах традиционно высокая заработная плата. А там где зарплата невысокая в том числе по отношению к стоимости недвижимости, ипотечная доступность, соответственно, ниже. Построить жилье в Ханты — Мансийске стоит намного дороже, чем на юге России, но при этом уровень доходов у населения позволяет это делать", — отметил Апрелев.
Еще одним фактором эксперт назвал привычку жителей ряда регионов работать всей семьей.
"На юге пар, где работают оба основных члена семьи меньше, чем в центральной полосе и в том же Ханты — Мансийске. Это накладывает свой пласт — доходы семей ниже, потому что не все работают официально", — уточнил Константин Апрелев.
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