В конце января прошел ежегодный конгресс пайщиков ЖК "Бест Вей"

25 января состоялся VI всероссийский конгресс пайщиков и партнеров жилищного кооператива "Бест Вей" по подведению итогов 2020 года.

Такой конгресс проводится в январе ежегодно. В этом году он впервые проводился в онлайн-формате — в связи с пандемией коронавируса.

"Онлайн-формат призван был подчеркнуть, что вместе мы — невероятная сила, и никакие преграды нас не остановят, — заявил председатель правления кооператива доктор экономических наук Роман Василенко. — Ведь лозунг кооператива — "Объединиться, чтобы жить". Как только появляется препятствие, мы задаем себе вопрос: как его преодолеть? Именно поэтому, несмотря на, казалось бы, невозможность собраться вместе, мы нашли решение".

В 20 городах России были созданы мини-студии, чтобы более 10 тыс. пайщиков кооператива по прямым телемостам могло присоединиться к конгрессу и принять в нем участие. Благодаря этому в онлайн-общении участвовали тысячи пайщиков и партнеров кооператива.

Помимо подведения итогов года в рамках конгресса состоялся онлайн-брифинг выдающегося российского журналиста и аналитика Владимира Владимировича Познера.

Завершала конгресс шоу-программа, в которой выступили Филипп Киркоров, Андрей Алексин и dj Slon.

"В результате у нас получилось грандиозное мероприятие по подведению итогов 2020 года, которое надолго запомнится нашим пайщикам и партнерам!" — подчеркнул Роман Василенко.