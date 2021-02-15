ГК "Галс" запустил новую рекламную компанию

"Как вам такое?" — так называется новая рекламная кампания ГК "Галс" (владелец бренда "Галс-Девелопмент"). Она посвящена флагманским проектам премиум-класса "Искра-Парк" и Match Point, а также де-люкс объектам — "Театральный Дом" и "Сады Пекина".

Реклама стартует сегодня, 15 февраля. Это OLV-реклама и баннерная реклама в цифровом формате. Новая рекламная кампания ГК "Галс", по планам, охватит порядка шести миллионов уникальных пользователей.

Масштабная волна рекламы "Как вам такое?" прокатится по массмедиа (РБК, "Коммерсант", "Российская газета" и другим), накроет профильные ресурсы по недвижимости (ЦИАН, "Новострой-М", "Яндекс-Недвижимость"), отразится на носителях наружной рекламы и 12 ключевых радиостанциях ("Бизнес FM", "Вести FM", "Радио Джаз" и других).

Создатели рекламной кампании утверждают, что обращение к деятелям культуры с вопросом "Как вам такое?" создает дерзкое настроение и подчеркивает гордость за проекты "Галса". Проект — своего рода переосмысление великих российских культурных достижений в балете и живописи, соединение интеллигентной современности и гармоничности ярких образов.

"В своей коммуникации ГК "Галс" стремится популяризировать культурное наследие, "оживить" его — четыре комплекса как четыре отдельных объекта искусства. Только поддерживая и развивая образ интеллигентного девелопера во всех каналах коммуникации, можно сформировать чёткое представление о компании у наших потребителей. Именно поэтому, в своей работе мы оставляем преемственность с предыдущими рекламными кампаниями по смыслу и стилю. Как и раньше, в 2021 году мы планируем использовать современные яркие образы, в которых всегда есть место для "хулиганства", без штампов и дешёвых заходов", — подчёркивает Юлия Мудрицкая, директор департамента маркетинга ГК "Галс".

Одна идея, одно из великих произведений искусства по-своему отзывается в каждом из четырех флагманских проектов ГК "Галс".

Так, "Театральный дом" превратился в современную интерпретацию в стиле контемпорари-танца одной их знаковых балетных постановок.

Площадкой, где ожила картина Марка Шагала с парящими над землей влюбленными, стала лаундж-зона элитного квартала "Сады Пекина". Волшебная дымка, окутывающая здание, и потрясающая игра актеров создали неповторимую художественную атмосферу, соответствующую гениальному произведению искусства.

"Купание красного коня" Петрова-Водкина отразил квартал "Матч Поинт". Здесь царят строгий конструктивизм, дополненный яркими авангардными пятнами, чёткие линии костюмов и решительный антураж.

Премиальный квартал "Искра-Парк" превратился в место прогулки персонажей Малевича. Супрематизм, броские цвета и смелые фактуры в одежде подчеркнули конструктивизм комплекса из четких линий и геометрических форм.

Новая рекламная кампания ГК "Галс" по-настоящему вдохновляет и еще раз подчеркивает характер и стиль интеллигентного девелопера. Спешите это видеть и оценить.