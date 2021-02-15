Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Драчёв объяснил, что происходит с Мироновой на чемпионате мира
В Госдуме предложили обязать выплачивать алименты на детей до 20 лет
Пекин не даёт ВОЗ данные по коронавирусу. Вашингтон и Лондон недовольны
Власти Чехии разрешили провести два этапа Кубка мира по биатлону
Памятник Аленке продали за 2,6 миллиона
Стая бездомных собак набросилась на ребёнка в Иркутске
Лавров оценил состояние "каркаса" отношений России и Евросоюза
Автомобиль с парой и двумя детьми провалился под лёд на Байкале
Лавров рассказал как "унизили" Евросоюз

ГК "Галс" запустил новую рекламную компанию

Недвижимость

"Как вам такое?" — так называется новая рекламная кампания ГК "Галс" (владелец бренда "Галс-Девелопмент"). Она посвящена флагманским проектам премиум-класса "Искра-Парк" и Match Point, а также де-люкс объектам — "Театральный Дом" и "Сады Пекина".

ГК "Галс" запустил новую рекламную компанию

Реклама стартует сегодня, 15 февраля. Это OLV-реклама и баннерная реклама в цифровом формате. Новая рекламная кампания ГК "Галс", по планам, охватит порядка шести миллионов уникальных пользователей.

Масштабная волна рекламы "Как вам такое?" прокатится по массмедиа (РБК, "Коммерсант", "Российская газета" и другим), накроет профильные ресурсы по недвижимости (ЦИАН, "Новострой-М", "Яндекс-Недвижимость"), отразится на носителях наружной рекламы и 12 ключевых радиостанциях ("Бизнес FM", "Вести FM", "Радио Джаз" и других).

Создатели рекламной кампании утверждают, что обращение к деятелям культуры с вопросом "Как вам такое?" создает дерзкое настроение и подчеркивает гордость за проекты "Галса". Проект — своего рода переосмысление великих российских культурных достижений в балете и живописи, соединение интеллигентной современности и гармоничности ярких образов.

"В своей коммуникации ГК "Галс" стремится популяризировать культурное наследие, "оживить" его — четыре комплекса как четыре отдельных объекта искусства. Только поддерживая и развивая образ интеллигентного девелопера во всех каналах коммуникации, можно сформировать чёткое представление о компании у наших потребителей. Именно поэтому, в своей работе мы оставляем преемственность с предыдущими рекламными кампаниями по смыслу и стилю. Как и раньше, в 2021 году мы планируем использовать современные яркие образы, в которых всегда есть место для "хулиганства", без штампов и дешёвых заходов", — подчёркивает Юлия Мудрицкая, директор департамента маркетинга ГК "Галс".

Одна идея, одно из великих произведений искусства по-своему отзывается в каждом из четырех флагманских проектов ГК "Галс".

Так, "Театральный дом" превратился в современную интерпретацию в стиле контемпорари-танца одной их знаковых балетных постановок.

Площадкой, где ожила картина Марка Шагала с парящими над землей влюбленными, стала лаундж-зона элитного квартала "Сады Пекина". Волшебная дымка, окутывающая здание, и потрясающая игра актеров создали неповторимую художественную атмосферу, соответствующую гениальному произведению искусства.

ГК

"Купание красного коня" Петрова-Водкина отразил квартал "Матч Поинт". Здесь царят строгий конструктивизм, дополненный яркими авангардными пятнами, чёткие линии костюмов и решительный антураж.

Премиальный квартал "Искра-Парк" превратился в место прогулки персонажей Малевича. Супрематизм, броские цвета и смелые фактуры в одежде подчеркнули конструктивизм комплекса из четких линий и геометрических форм.

ГК

Новая рекламная кампания ГК "Галс" по-настоящему вдохновляет и еще раз подчеркивает характер и стиль интеллигентного девелопера. Спешите это видеть и оценить.

Автор: Ольга Лазарева
Последние материалы
Власти Чехии разрешили провести два этапа Кубка мира по биатлону
Стая бездомных собак набросилась на ребёнка в Иркутске
Памятник Аленке продали за 2,6 миллиона
Лавров оценил состояние "каркаса" отношений России и Евросоюза
Мирный договор: Япония хочет всего и сразу?
Автомобиль с парой и двумя детьми провалился под лёд на Байкале
Лавров рассказал как "унизили" Евросоюз
Гибель Пушкина предсказала гадалка
Магомед Исмаилов рассказал, как получил травму в ДТП
Геном обезьяны капуцинов раскрыл секрет её долгой жизни
Популярное
Российский шоу-бизнес
Стало известно, где похоронят звезду сериала "След"

Одинокий актёр, исполняющий в популярном сериале роль патологоанатома, ушёл из жизни 13 февраля.

Стало известно, где похоронят звезду сериала "След"
Учёные назвали обязательный к употреблению продукт для сердечников
Здоровье и профилактика
Учёные назвали обязательный к употреблению продукт для сердечников
Российский шоу-бизнес
Соседов объяснил неожиданное награждение ЮрКисса 
Российский шоу-бизнес
Я не в его поезде: Сергей Светлаков высказался о Навальном
Василий Амирджанов Власти воспользовались советским лайфхаком Василий Амирджанов Любовь Степушова Останется ли Германия "борделем" Европы Любовь Степушова Усам Оздемиров Брюссельская бюрократия глуха и заряжена на санкции Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
В Сети раскритиковали новый клип Михаила Галустяна
Военные новости
Аналитики рассказали о причинах активности ВМС США в Чёрном море
Умер легендарный тяжелоатлет Юрий Власов
Российский спорт
Умер легендарный тяжелоатлет Юрий Власов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников