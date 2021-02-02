Как сообщает ГК "Галс", завершены работы по строительству МФК с крытой ледовой ареной в элитном коттеджном поселке "Березки River Village", который расположен на Рублево-Успенском шоссе в 17 км от МКАД.
Спорткомплекс был построен, чтобы создать максимально комфортные условия для жителей поселка. Ледовая арена имеет нестандартные размеры, что позволит организовывать групповые тренировочные сессии и наслаждаться фигурным катанием. Для взрослых и детей, а также спортсменов предусмотрены 4 изолированные раздевалки, для тренировок есть 2 зала, предусмотрен прокат оборудования. Комплекс оснастят тренажерами и спортивным оборудованием, откроют свои двери кафе и магазин спорттоваров.
Как отметила Екатерина Батынкова, директор департамента продаж ГК "Галс", создание пространства, которое позволит организовать запоминающийся досуг для жителей поселка, стало приоритетной задачей.
"Мы планомерно осуществляем эту цель, выводя загородную жизнь на принципиально новый уровень комфорта для наших клиентов. Теперь жителям поселка не придется преодолевать огромные, даже по меркам Москвы, расстояния, чтобы покататься на коньках или заняться спортом", — заявила Екатерина Батынкова.
КП "Березки River Village" — это сочетание приватности с современной инфраструктурой, природного ландшафта с транспортной доступностью. В поселке имеется вся необходимая инфраструктура для развлечений, занятий спортом и детского досуга.
В поселке 151 частная резиденция, участки отличаются друг от друга, что создает оригинальное пространство в целом.
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