В КП "Березки River Village" построен ледовый комплекс

Как сообщает ГК "Галс", завершены работы по строительству МФК с крытой ледовой ареной в элитном коттеджном поселке "Березки River Village", который расположен на Рублево-Успенском шоссе в 17 км от МКАД.

Спорткомплекс был построен, чтобы создать максимально комфортные условия для жителей поселка. Ледовая арена имеет нестандартные размеры, что позволит организовывать групповые тренировочные сессии и наслаждаться фигурным катанием. Для взрослых и детей, а также спортсменов предусмотрены 4 изолированные раздевалки, для тренировок есть 2 зала, предусмотрен прокат оборудования. Комплекс оснастят тренажерами и спортивным оборудованием, откроют свои двери кафе и магазин спорттоваров.

Как отметила Екатерина Батынкова, директор департамента продаж ГК "Галс", создание пространства, которое позволит организовать запоминающийся досуг для жителей поселка, стало приоритетной задачей.

"Мы планомерно осуществляем эту цель, выводя загородную жизнь на принципиально новый уровень комфорта для наших клиентов. Теперь жителям поселка не придется преодолевать огромные, даже по меркам Москвы, расстояния, чтобы покататься на коньках или заняться спортом", — заявила Екатерина Батынкова.

КП "Березки River Village" — это сочетание приватности с современной инфраструктурой, природного ландшафта с транспортной доступностью. В поселке имеется вся необходимая инфраструктура для развлечений, занятий спортом и детского досуга.

В 2019 году в поселке открылись детский сад и кампус "Горки" Cambridge International School, где выпускники будут иметь как российский диплом, так и дипломы Cambridge IGCSE и Cambridge International AS & A Level.

Комфорта добавляет и грамотная планировка: каток, образовательные учреждения и ТРЦ расположены на въезде, спорткомплекс и спа-центр — у реки.

Территория также радует глаз продуманностью деталей: обустроены общественные зоны, имеются прогулочные дорожки вдоль набережной реки Медвенки, скамейки, причалы, есть даже собственный амфитеатр, где можно организовать праздник.

Дети тоже скучать не будут: для них построены комплексы горок, качелей, есть батуты и парк приключений "Четыре сезона".

Для любителей активного образа жизни обустроены теннисные корты, дорожки для бега и езды на велосипеде, площадки для игр с мячом.

Построены площадки и для собак, где хозяева смогут заниматься дрессировкой своих питомцев.

В поселке 151 частная резиденция, участки отличаются друг от друга, что создает оригинальное пространство в целом.