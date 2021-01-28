Россиян могут обязать проветривать квартиры

Министерство строительства РФ рассмотрит инициативу застройщиков, согласно которой следует заменить в домах естественную вентиляцию на общую вытяжку на чердаке.

"Предлагается ввести правило по обязательному использованию механической вытяжной вентиляции вместо естественной в новостройках и при реконструкции жилья. Сегодня эта норма носит рекомендательный характер", — отметил зампредседателя комитета по инженерным системам НОСТРОЙ, доцент МГСУ Алексей Бусахин.

Данное новшество вызвано тем, что сейчас почти во всех квартирах установлены пластиковые окна, которые мешают естественной вентиляции благодаря перепадам давления. Вместо того чтобы подниматься наверх, воздух поступает в соседние квартиры.

"В результате воздух вместо того, чтобы выйти наверх, перетекает между квартирами. Вместе с ним могут переходить запахи, к примеру, табака или приготовленной пищи, а также инфекции, вирусы, грибки", — объяснил Алексей Бусахин.

Предложение направлено в качестве дополнения к проекту стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2035 года.