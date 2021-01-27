Правление жилищного кооператива "Бест Вей" подвело итоги 2020 года

Правление кооператива "Бест Вей" подвело итоги работы кооператива в 2020 году.

На начало 2021 года общее число его пайщиков превысило 10 тыс. человек. Количество приобретенных жилищным кооперативом "Бест Вей" квартир для своих пайщиков за весь период работы — более 1400. (Кооператив существует с 2014 года, приобретать квартиры для пайщиков он начал в 2015 году.) Квартиры приобретались для пайщиков в более чем 20 субъектах Российской Федерации. Кооператив работает во всех федеральных округах страны.

За весь период работы кооператива более 100 пайщиков приобрело с его помощью более одного объекта недвижимости, более десяти пайщиков приобрело с помощью кооператива три квартиры. Более 50 пайщиков уже расплатилось с кооперативом: квартиры перешли в их собственность.

"Почти полутора тысячам россиян мы помогли приобрести новое комфортное жилье, — подчеркнул председатель правления ЖК "Бест Вей" доктор экономических наук Роман Василенко. — Чем больше покупок новых квартир, тем больше возможностей для приобретения новых квартир, так как паевой фонд кооператива пополняется за счет возвратных платежей пайщиков, которым кооператив уже помог приобрести жилье".

Даже во время карантинных ограничений в кооператив вступали новые и новые пайщики, потому что именно в период экономических трудностей для многих семей наиболее очевидны преимущества кооператива:

простота вступления,

удобство накопления средств на первоначальный паевой взнос 35%,

минимальная переплата при приобретении квартиры.

В кооперативе средства предоставляются пайщику беспроцентно. Переплата связана только с членскими взносами в кооператив, оплатой юридической проверки и независимой оценки квартиры, уплатой налогов и государственных пошлин за приобретение квартиры.

По словам Романа Василенко, в связи с карантинными ограничениями в 2020 году в отдельные месяцы происходило снижение числа сделок по покупке квартир. Но постепенно темпы покупки квартир для пайщиков кооператива стабилизировались.

"По моим расчетам, срок ожидания пайщика в очереди на покупку квартиры, — подчеркивает Роман Викторович, — в 2021 году будет постепенно сокращаться".

Правление кооператива прогнозирует увеличение объемов покупок и увеличение притока пайщиков в наступившем году, так как большинство экспертов рынка недвижимости прогнозирует рост цен на квартиры ко второй половине наступившего года.