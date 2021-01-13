С 2021 года в России могут ввести типовое строительство школ и детсадов. О плюсах и минусах инициативы в интервью "Правде. Ру" рассказал депутат ГД, член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.

"Насколько я помню, у нас в "Народном фронте" проект "За честные закупки" как раз выявил существенную разницу в цене при строительстве таких социальных объектов и учреждений.

Сейчас такие объекты строятся по проектам с привязкой к местности для того, чтобы избежать завышений цены, чтобы было проще пройти государственную экспертизу.

Когда проект типовой, то её проходят по-другому. Однако во всём есть нюансы, связанные с тем, что определённые строительные конструкции в этих проектах могут выпускаться, например, какими-то организациями, которые находятся вне того региона, где строится детский сад или школа.

Из-за пандемии были большие сложности с доставкой таких материалов. Соответственно, проекты не могли реализовать в указанные сроки, которые были прописаны в плане.

Такие нюансы нужно учитывать, потому что из-за этого строительные компании могут оказаться в невыгодном положении.

Если строительство ведётся в регионе, в котором, например, только кирпичи умеют класть, и другого производства нет, то тут могут быть срывы сроков и удорожание таких объектов. С одной стороны, переход на типовое строительство — это хорошо, а с другой стороны, тут есть подводные камни, которые могут свести на нет любой проект", — пояснил собеседник "Правды. Ру".