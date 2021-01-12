С 2021 года в России могут ввести типовое строительство школ и детсадов

С 2021 года в России могут ввести типовое проектирование зданий, строительство которых ведётся за счёт бюджетных средств. Таким образом, детские сады, школы, больницы и библиотеки, а также другие объекты будут возводиться по типовым проектам. Минстрой уже внёс в правительство соответствующий проект.

"Типовая проектная документация будет разрабатываться для строительства объектов капстроительства возводимых за счёт или с привлечением средств бюджета, юрлиц, созданных РФ, субъектами РФ, муниципальными образованиями", — говорится в тексте документа.

Как сообщают "Известия", на данный момент проект закона находится на рассмотрении в правительстве, Государственная Дума рассмотрит его в ходе весенней сессии.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев предложил при строительстве и реконструкции образовательных учреждений использовать новый подход, который значительно увеличит число мест в них.