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"Галс" продал Башню "А" бизнес-центра SkyLight

Недвижимость

ООО "Галс Управление активами" завершило сделку по продаже офисного здания — башни "А" бизнес-центра SkyLight. Сумма сделки не разглашается. ООО "Галс Управление активами" входит в ГК "Галс", владелец бренда "Галс-Девелопмент".

"Галс" продал Башню "А" бизнес-центра SkyLight

Общая площадь проданного объекта — 49 290,9 кв. м, включая 30 487 кв. м арендопригодной площади, с подземным паркингом на 453 машиноместа (353 м/места на подземном паркинге башни "А" и 100 м/мест на подземном паркинге башни "Б"). Адрес: Москва, Ленинградский проспект 39, стр. 79.

"Мы видим высокий интерес у инвесторов к покупке премиальных офисных помещений в качестве готового арендного бизнеса. Сегодня мы рады сообщить о том, что сделка по продаже башни "А" БЦ SkyLight, полностью реализованного офисного здания премиального уровня, завершилась. Для нового владельца сделка стала инвестиционной, так как объект полностью сдан в аренду компании Mail. ru Group до апреля 2026 года", — комментирует Виктор Адамов, президент "Галс-Девелопмент", член инвестиционного комитета ЗПИФ "Девелоперские активы".

SkyLight объединяет два зеркально расположенных по отношению друг к другу 27-этажных независимых здания — башню "А" и башню "Б". Современный бизнес-центр расположен в деловом районе, который пользуется большой популярностью среди российских и международных корпораций. Офисный комплекс класса "А" создан в стиле хай-тек по уникальному архитектурному проекту Алексея Воронцова. Он соответствует всем передовым техническим и инженерным требованиям. Инженерные системы башен полностью автономны.

Бизнес-центр SkyLight — лауреат нескольких престижных премий рынка коммерческой недвижимости:

  • "100 лучших офисных и торговых центров России",
  • "Объект коммерческой недвижимости №1" по версии премии "Рекорды рынка недвижимости",
  • премии CRE Awards и других.

Напомним, в портфель коммерческой недвижимости ГК "Галс" (более 600 тыс. кв. м) входят и другие объекты премиального уровня, удостоенные престижных наград рынка коммерческой недвижимости, такие как:

  • БЦ "Искра-Парк" (Москва, Ленинградский проспект),
  • "Даниловский Форт" (Москва, Даниловская набережная),
  • "Невская Ратуша" (Санкт-Петербург)
  • и уникальный торговый объект "Центральный Детский Магазин" на Лубянке (Москва).
Автор: Игорь Кулагин
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