Кооператив "Бест Вей" приобрел для пайщиков уже более 1400 квартир

К концу 2020 года объем приобретенных жилищным кооперативом "Бест Вей" квартир для своих пайщиков за весь период работы составил более тысячи четырехсот. Кооператив работает с 2014 года, приобретать квартиры для пайщиков он начал в 2015 году.

"За шесть лет работы кооператив постепенно наращивал объемы покупки квартир, — говорит член правления жилищного кооператива "Бест Вей" кандидат экономических наук Евгений Чайчук. — К концу прошлого года — началу текущего мы вышли на покупку примерно 100 квартир в месяц. В последующие месяцы в связи с пандемией и карантином объемы снизились, и в 2020 году в среднем мы приобретали для своих пайщиков несколько десятков квартир в месяц. В дальнейшем, по нашим прогнозам, рост объемов покупки квартир продолжится".

Квартиры приобретались для пайщиков в более чем 20 субъектах Российской Федерации. Кооператив работает во всех федеральных округах страны.

Срок ожидания пайщика в очереди на покупку квартиры, по словам Евгения Чайчука, — в среднем от одного до двух лет.