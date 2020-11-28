Четыре достоинства жилищного кооператива для молодежи

Для учащейся и работающей молодежи приобретение жилья с помощью жилищного кооператива может быть оптимальным решением (анализ дан на основе опыта кооператива "Бест Вей").

1. Приобретение жилья по минимальной цене.

Кооператив — некоммерческая организация. Он предоставляет средства на беспроцентной основе. Таким образом, кооператив позволяет покупать квартиру с минимальной переплатой. Ежемесячный платеж за квартиру будет сопоставим с платежом за аренду такой квартиры. Недостаток кооператива — ожидание покупки квартиры в очереди — некритичен для молодых людей, пока не создавших семью или только создавших, но не имеющих детей: им выгоднее максимально сэкономить, "заплатив" за это ожиданием.

2. Возможность покупки квартиры с 16 лет.

Членство в кооперативе с момента получения паспорта.

3. Простота вступления в кооператив.

Для вступления нужен только паспорт — не нужны ни справка о доходах, ни выписка из трудовой книжки с достаточно длительным стажем работы.

4. Накопление первоначального паевого взноса на счете кооператива.

Даже имея скромные финансовые возможности, вполне реально довольно быстро накопить на первоначальный паевой взнос для покупки небольшой квартиры — например, перечислять по 15 тыс. рублей — и примерно за год аккумулировать первоначальный паевой взнос 35% на покупку небольшой квартиры. Приобрести квартиру можно на первых курсах вуза.