"Бест Вей" получил премию в номинации "Лидер жилищной кооперации"

20 октября состоялось вручение Второй ежегодной премии "Russian Business Guide. ЛЮДИ ГОДА — 2020".

Жилищный кооператив "Бест Вей" награжден общественной наградой — дипломом победителя в премии "Russian Business Guide. ЛЮДИ ГОДА", (номинация "Лидер жилищной кооперации. За реализацию масштабных и социально ориентированных проектов").

Премия проводилась Международным федеральным журналом Russian Business Guide при поддержке генерального партнера — компании МТС, а также Россельхозбанка, компаний Alliance Legal Consulting Group, "ПСО-13" и ООО SAVALAN-ASPI Winery.