20 октября состоялось вручение Второй ежегодной премии "Russian Business Guide. ЛЮДИ ГОДА — 2020".
Жилищный кооператив "Бест Вей" награжден общественной наградой — дипломом победителя в премии "Russian Business Guide. ЛЮДИ ГОДА", (номинация "Лидер жилищной кооперации. За реализацию масштабных и социально ориентированных проектов").
Премия проводилась Международным федеральным журналом Russian Business Guide при поддержке генерального партнера — компании МТС, а также Россельхозбанка, компаний Alliance Legal Consulting Group, "ПСО-13" и ООО SAVALAN-ASPI Winery.
"Премия журнала Russian Business Guide — высокая оценка результатов деятельности нашего кооператива за шесть лет его существования, общественное признание, — отметил председатель правления кооператива Роман Василенко. — И это свидетельство того, что мы развиваемся в правильном направлении".
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