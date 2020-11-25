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Число пайщиков кооператива "Бест Вей" превысило 10 тысяч

Недвижимость » Жилкооперативы

Правление жилищного кооператива "Бест Вей" подвело итоги девяти месяцев работы в 2020 году. Число пайщиков кооператива в этом году преодолело рубеж в 10 тыс. человек.

Число пайщиков кооператива "Бест Вей" превысило 10 тысяч

Число пайщиков кооператива "Бест Вей", внесших первоначальный паевой взнос для приобретения квартиры (35 или 50% от ее стоимости) и вставших тем самым в очередь на приобретение квартиры, то есть вышедших на финишную прямую для ее покупки, за одиннадцать месяцев увеличилось более чем на 400 человек. Очередь на покупку квартиры движется по мере пополнения паевого фонда кооператива возвратными платежами: сейчас за приобретенные для них квартиры расплачивается более тысячи пайщиков. На оформлении находится более 200 квартир, в процессе сделки — около полусотни.

"Потребность в решении квартирного вопроса с помощью кооператива в этом году не снизилась, — замечает член правления жилищного кооператива "Бест Вей" Александра Григорьева. — Число желающих приобрести квартиру с помощью кооператива даже увеличилось по сравнению с прошлым годом. Ведь жилищный кооператив обладает рядом достоинств, прежде всего минимальным размером ежемесячного платежа и переплаты за квартиру за весь период, когда пайщик расплачивается с кооперативом. ЖК предоставляет паевые средства для покупки квартиры на беспроцентной основе".

Ценовая конъюнктура на вторичном рынке жилья, на котором работает кооператив, весь год благоприятна для покупок, уточняет Григорьева.

"Растет количество предложений, что положительно влияет на доступность жилья, но цены в будущем году могут увеличиться, — говорит она. — Многих это стимулировало к тому, чтобы решить квартирный вопрос с помощью кооператива в 2020 году".

Сложности этого года, по словам Александры Григорьевой, проявились при оформлении сделок с недвижимостью, так как функционирование МФЦ и подразделений Росреестра несколько месяцев было затруднено в связи с пандемией. Несмотря на это, покупки квартир с помощью кооператива продолжались.

Со второго полугодия этого года ситуация на рынке недвижимости, по ее словам, стала постепенно улучшаться, и летом объем покупок восстановился до уровня начала 2020 года.

Кооператив "Бест Вей" за весь период работы приобрел более 1200 квартир. Большая часть квартир приобретена не в двух столицах — Москве и Петербурге, а в других регионах. Таким образом, кооператив прежде всего помогает решать жилищный вопрос в провинции.

Свыше 45 пайщиков кооператива "Бест Вей" приобрело с его помощью более одного объекта недвижимости.

"Кооператив способствует решению жилищной проблемы в стране даже в условиях пандемии и экономического спада, — подчеркивает Александра Григорьева. — Обращение в кооператив за помощью при покупке квартиры становится оптимальным решением для многих сограждан".

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