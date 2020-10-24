"Добровидение" прошло в пятый раз при поддержке бизнеса

10-11 октября в Санкт-Петербурге состоялся V Международный фестиваль народной музыки, песни и танца "Добровидение-2020", посвященный развитию народной песенной традиции. Создатель и идейный вдохновитель фестиваля — депутат Государственной думы Олег Нилов.

Более 70 коллективов из разных регионов России и других стран мира представило многообразие вековых традиций российской национальной музыкальной культуры. В церемонии открытия фестиваля приняли участие члены Правительства РФ, главы регионов, депутаты Государственной думы. Почетными гостями мероприятия стали:

губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко,

заместитель председателя Государственной думы Игорь Ананских,

руководитель фракции партии "Справедливая Россия" в Государственной думе Сергей Миронов,

первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко,

депутаты Государственной думы Сергей Крючек, Михаил Романов и Сергей Яхнюк,

председатель Законодательного собрания города Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров,

председатель Комитета по культуре города Санкт-Петербурга Константин Сухенко,

председатель Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орел" Константин Малофеев,

генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге Иидзима Ясумаса,

другие дипломатические представители зарубежных стран,

а также видные деятели культуры нашей страны и мира, общественные деятели, журналисты, руководители органов власти субъектов Федерации.