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"Добровидение" прошло в пятый раз при поддержке бизнеса

10-11 октября в Санкт-Петербурге состоялся V Международный фестиваль народной музыки, песни и танца "Добровидение-2020", посвященный развитию народной песенной традиции. Создатель и идейный вдохновитель фестиваля — депутат Государственной думы Олег Нилов.

"Добровидение" прошло в пятый раз при поддержке бизнеса

Более 70 коллективов из разных регионов России и других стран мира представило многообразие вековых традиций российской национальной музыкальной культуры. В церемонии открытия фестиваля приняли участие члены Правительства РФ, главы регионов, депутаты Государственной думы. Почетными гостями мероприятия стали:

  • губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко,
  • заместитель председателя Государственной думы Игорь Ананских,
  • руководитель фракции партии "Справедливая Россия" в Государственной думе Сергей Миронов,
  • первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко,
  • депутаты Государственной думы Сергей Крючек, Михаил Романов и Сергей Яхнюк,
  • председатель Законодательного собрания города Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров,
  • председатель Комитета по культуре города Санкт-Петербурга Константин Сухенко,
  • председатель Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орел" Константин Малофеев,
  • генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге Иидзима Ясумаса,
  • другие дипломатические представители зарубежных стран,
  • а также видные деятели культуры нашей страны и мира, общественные деятели, журналисты, руководители органов власти субъектов Федерации.

Как заявил генеральный партнер и член оргкомитета фестиваля "Добровидение" Роман Василенко: "Из года в год увеличиваются и масштаб, и охват, и значимость фестиваля. Бизнес активно поддерживает такие мероприятия в рамках своей социальной ответственности".

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