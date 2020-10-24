"Добровидение" прошло в пятый раз при поддержке бизнеса

10-11 октября в Санкт-Петербурге состоялся V Международный фестиваль народной музыки, песни и танца "Добровидение-2020", посвященный развитию народной песенной традиции. Создатель и идейный вдохновитель фестиваля — депутат Государственной думы Олег Нилов.
Более 70 коллективов из разных регионов России и других стран мира представило многообразие вековых традиций российской национальной музыкальной культуры. В церемонии открытия фестиваля приняли участие члены Правительства РФ, главы регионов, депутаты Государственной думы. Почетными гостями мероприятия стали:
Как заявил генеральный партнер и член оргкомитета фестиваля "Добровидение" Роман Василенко: "Из года в год увеличиваются и масштаб, и охват, и значимость фестиваля. Бизнес активно поддерживает такие мероприятия в рамках своей социальной ответственности".
В Белоруссии близится "час икс". Оппозиция называет 25 октября днём народного приговора Лукашенко, а "Батька" обещает навести в стране "окончательный порядок".