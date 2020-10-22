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Всё новые пайщики стремятся купить квартиру до повышения цен

Число пайщиков кооператива "Бест Вей", внесших первоначальный паевой взнос для приобретения квартиры (35 или 50% от ее стоимости) и вставших тем самым в очередь на приобретение квартиры, то есть вышедших на финишную прямую для ее покупки, за последние месяцы увеличилось более чем на 100 человек. Очередь движется по мере пополнения паевого фонда кооператива возвратными платежами: за приобретенные для них квартиры расплачивается более тысячи пайщиков. Сейчас на оформлении находится более 200 квартир, в процессе сделки — около сорока.

Всё новые пайщики стремятся купить квартиру до повышения цен

"Несмотря на материальные трудности, с которыми столкнулись многие в этом непростом году, пайщики стремятся ускорить приобретение квартир с помощью кооператива, — говорит председатель правления жилищного кооператива "Бест Вей" доктор экономических наук Роман Василенко. — Условия, предлагаемые кооперативом, максимально привлекательны: средства предоставляются на беспроцентной основе, членские взносы в кооперативе минимальны. Конъюнктура на вторичном рынке жилья, на котором работает кооператив, сейчас хорошая: ценовые условия оптимальные. Учитывая, что в будущие годы многие объекты недвижимости подорожают, приобретение в нынешних условиях — наилучший вариант. Тем более с помощью кооператива".

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