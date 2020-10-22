Всё новые пайщики стремятся купить квартиру до повышения цен

Число пайщиков кооператива "Бест Вей", внесших первоначальный паевой взнос для приобретения квартиры (35 или 50% от ее стоимости) и вставших тем самым в очередь на приобретение квартиры, то есть вышедших на финишную прямую для ее покупки, за последние месяцы увеличилось более чем на 100 человек. Очередь движется по мере пополнения паевого фонда кооператива возвратными платежами: за приобретенные для них квартиры расплачивается более тысячи пайщиков. Сейчас на оформлении находится более 200 квартир, в процессе сделки — около сорока.