В коттеджном поселке "Березки" вырос спрос на 300%

В департаменте продаж ГК "Галс" отмечают рост количества завершенных сделок в коттеджном поселке "Березки River Village", который расположен на Рублево-Успенском шоссе в 17 км от МКАД. Рост составил 300% за январь-сентябрь этого года в сравнении с полным 2019 годом.

Екатерина Батынкова, директор департамента продаж, отметила, что в этом году загородный проект на Рублево-Успенском шоссе пользуется особым спросом.

"Городские жители иначе взглянули на идею о покупке дома с собственным просторным участком. Многие осознали, насколько привлекательна жизнь вне ограничений мегаполиса. Отсутствие привычной возможности путешествовать, посещать SPA и спортивную инфраструктуру сформировало потребность в дополнительных опциях. И проекты такого уровня, как "Березки River Village", оказались на волне успеха", — отметила Екатерина.

Покупатели загородной недвижимости, которые решают остановить свой выбор на поселке "Березки River Village", отмечают такие ключевые факторы, как:

готовность объекта,

большие пространства территории поселка (60 га),

продуманная архитектурная концепция.

В поселке возведена 151 частная резиденция по 18 оригинальным проектам. Их площадь составляет от 472 до 1640 кв. м, также покупателям на выбор предлагаются участки от 20 до 50 соток. В поселке развита и социальная инфраструктура, в частности, на территории есть детский сад и кампус "Горки" международной инновационной Cambridge International School, в котором могут учиться до 500 детей. Обучение ведется на английском и русском, что позволит детям в совершенстве владеть иностранным зыком. Программа рассчитана на детей от 3 до 18 лет.

КП "Березки River Village" имеет благоустроенную территорию, где для проведения досуга жителей предусмотрены разнообразные общественные зоны. Это и пешеходные дорожки для прогулок вдоль набережной реки Медвенки, это и причалы с мостиками для романтических вечеров, есть даже собственный амфитеатр, уюта добавляют установленные по всей территории скамейки из природных материалов — и все это в окружении благоухающих цветов и раскидистых деревьев. Для маленьких жителей построены игровые комплексы, где есть качели, горки, карусели, а также парк приключений "Четыре сезона".

Для любителей спорта на территории поселка размещены теннисные корты, дорожки для бега и езды на велосипеде, тренажерные комплексы, зоны для активных игр с мячом. Продумано пространство и для владельцев животных: на специальных благоустроенных площадках можно как выгуливать собак, так и заниматься их дрессировкой. В дальнейшем в поселке планируется открытие ледового комплекса.