С недавних пор россияне могут использовать одну хитрость, которая позволит им сэкономить на ипотеке. Таким образом можно меньше обычного совершить трат на жильё, которое было куплено до появления льготной ипотеки.

Об этом рассказал руководитель пресс-службы федеральной компании "Этажи" Иван Камельских.

"Допустим, три года назад человек взял ипотеку под 10% и хочет продать свою "вторичку" вместо рефинансирования. Ставки по рефинансированию стартуют от 7,4% годовых. А ипотека на новостройки — 6,5%.

Мы весной считали разницу, когда ставка была 8,4% и когда 6,5%. По тюменским ценам человек мог взять дополнительно от 10 до 12 квадратных метров, не меняя ежемесячного платежа", — пояснил эксперт.