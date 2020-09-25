МФК "Матч Поинт": наблюдается рост продаж апартаментов

Премиальный МФК "Матч Поинт", расположенный на Кутузовском проспекте, становится все популярнее. Как сообщает ГК "Галс" (владелец бренда "Галс-Девелопмент"), с начала года по конец лета здесь было продано на 36% больше апартаментов, чем за такой же период прошлого года. Также выросло число реализованных площадей — на 68%.

"Помимо того, что наш МФК "Матч Поинт" уже введен в эксплуатацию, квартал привлекает покупателей и другими преимуществами — уникальной локацией, развитой инфраструктурой, безопасным внутренним двором и транспортной доступностью. Мы видим повышенный интерес со стороны клиентов, который растет с каждым месяцем", — говорит глава департамента продаж Екатерина Батынкова.

"Матч Поинт" включает в себя 206 тысяч квадратных метров, на которых расположен четырехсекционный комплекс переменной этажности от 13 до 28 этажей на более 1550 апартаментов. Квартал снабжен подземной парковкой с возможностью помыть автомобиль.

Изюминка жилкомплекса — шестиэтажная волейбольная арена-трансформер, на которой также можно играть в баскетбол, мини-футбол, большой теннис и гандбол. Арена соответствует требованиям Международной федерации волейбола FIVB: помимо прочих спортивных объектов, здесь есть свой конференц-зал и пресс-центр. Информация об игре транслируется на светодиодном экране.

На первых этажах есть коммерческие площади, отведенные под магазины, ресторан, салоны красоты, аптеки и так далее.

Между зданиями квартала свой внутренний двор в 4,5 тыс. кв. м. Помимо детских площадок, дорожки для бега и тренажерной секции, здесь есть своя зона для любителей воркаута, а также площадка для праздничных гуляний.

ГК "Галс" заключила контракт на управление кварталом "Матч Поинт" в 2018 году. Техническим управлением жилыми домами занимается компания RD Management. "Матч Поинт" является победителем премии Urban Awards 2015 в номинации "Премьера года".