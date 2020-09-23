6 метров на все: кому может приглянуться такое жилье

В Подмосковье продают рекордно маленькую квартиру, её площадь составляет 6,6 квадратных метров. О том, кому может приглянуться такое жильё, рассказал "Радио 1" директор агентства недвижимости Александр Саяпин.

"Такие объекты обычно пользуются спросом — их покупают для получения прописки, гражданства. Кто-то там, может быть, и живёт. Например, трудовые мигранты живут в вагончиках на 6 человек, там условия намного хуже, так что для них такая квартира — очень привлекательный вариант. В целом, чем ниже цена объекта, тем больше желающих его купить. Соответственно, либо покупают, чтобы сдавать рабочим, либо — чтобы продавать прописку", — сказал Саяпин.

Он отметил, что в микроквартире нарушены все санитарные нормы.

"По санитарным нормам на человека положено 18 квадратных метров — то есть это жильё далеко за нормами СанПиНа. Но такие квартиры иногда встречаются в разных городах", — пояснил Саяпин.

Эксперт также рассказал, что наиболее ликвидными на рынке недвижимости сейчас считаются квартиры-студии.