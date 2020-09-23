Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
На экологию в РФ потратят 1 триллион рублей
В Смоленске задержали грабителя, похитившего золотые украшения
На Землю надвигается мощная магнитная буря
Поморским охотникам на волков повысят премии
Число больных коронавирусом депутатов Госдумы растет
Российским телеканалам могут запретить проматывать титры к фильмам
Эльман Пашаев хочет стать депутатом Госдумы
В Госдуме не поддержали законопроект о выходном дне 31 декабря
Матвиенко: Россия слезает с "нефтяной иглы"

6 метров на все: кому может приглянуться такое жилье

В Подмосковье продают рекордно маленькую квартиру, её площадь составляет 6,6 квадратных метров. О том, кому может приглянуться такое жильё, рассказал "Радио 1" директор агентства недвижимости Александр Саяпин.

6 метров на все: кому может приглянуться такое жилье

"Такие объекты обычно пользуются спросом — их покупают для получения прописки, гражданства. Кто-то там, может быть, и живёт. Например, трудовые мигранты живут в вагончиках на 6 человек, там условия намного хуже, так что для них такая квартира — очень привлекательный вариант. В целом, чем ниже цена объекта, тем больше желающих его купить. Соответственно, либо покупают, чтобы сдавать рабочим, либо — чтобы продавать прописку", — сказал Саяпин.

Он отметил, что в микроквартире нарушены все санитарные нормы.

"По санитарным нормам на человека положено 18 квадратных метров — то есть это жильё далеко за нормами СанПиНа. Но такие квартиры иногда встречаются в разных городах", — пояснил Саяпин.

Эксперт также рассказал, что наиболее ликвидными на рынке недвижимости сейчас считаются квартиры-студии.

"Студии очень востребованы, потому что цена ниже, чем на нормальную однокомнатную квартиру, а жить намного комфортнее, чем в комнате в коммуналке. Причём, есть хорошие студии с высокими потолками. Сейчас почти все застройщики делают около 50% студий в домах, они быстро расходятся. А чем больше комнат в квартире, тем дольше идёт продажа", — подытожил Александр Саяпин.

 

Последние материалы
Путин одобрил повышение налогов на сверхдоходы
Новую песню Королёвой подписчики восприняли как ответ на измену Тарзана
Дэниел Рэдклифф создал для фанатов новый мем
На экологию в РФ потратят 1 триллион рублей
В Смоленске задержали грабителя, похитившего золотые украшения
Денис Клявер предпочёл отдохнуть в столице
На Землю надвигается мощная магнитная буря
Алла Пугачёва подарила внуку Никите и его жене шикарный особняк
Поморским охотникам на волков повысят премии
Натан Эйсмонт: Россия и США будут искать признаки жизни на Венере
Популярное
Общество
Мама найденной в Москве девочки рассказала о состоянии дочери

Столичный дизайнер Надежда Славина до сих пор не может понять мотивов, по которым её 12-летняя дочь решила уйти из дома.

Мама найденной в Москве девочки рассказала о состоянии дочери
Собственник квартиры попросил Федосееву-Шукшину освободить квартиру
Российский шоу-бизнес
Собственник квартиры попросил Федосееву-Шукшину освободить квартиру
Человеческий фактор
Источники: Российский Су-35С мог сбить собственный самолёт
Зарубежный
Дочка Джоли передумала становиться мальчиком
Василий Амирджанов Замполиты научат росгвардейцев правильной идеологии Василий Амирджанов Игорь Буккер Что убивает президентов США Игорь Буккер Усам Оздемиров Евразийский экономический союз на перепутье после уроков Минска Усам Оздемиров
Комментарии
Дистанционное обучение VS классическое образование
Старинный принцип "собака лает – караван идёт" срабатывает против России
Простят ли россиянам все кредиты и займы
СМИ: в Минске проходит тайная инаугурация Лукашенко
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Целебные свойства лимона
Особенности весеннего питания: избегаем авитаминоза
"Хорошее предложение" США - ультиматум России?
Старинный принцип "собака лает – караван идёт" срабатывает против России
Так кому был нужен Скрипаль? Версия громкой "игры" спецслужб
Так кому был нужен Скрипаль? Версия громкой "игры" спецслужб
Так кому был нужен Скрипаль? Версия громкой "игры" спецслужб
Так кому был нужен Скрипаль? Версия громкой "игры" спецслужб
Так кому был нужен Скрипаль? Версия громкой "игры" спецслужб
Так кому был нужен Скрипаль? Версия громкой "игры" спецслужб
Любовница Тарзана хочет увести его из семьи
"Повод для войны": флоты РФ и НАТО столкнутся у Крыма?
"Повод для войны": флоты РФ и НАТО столкнутся у Крыма?
"Северный поток-2": точку ставить рано?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников