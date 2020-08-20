Число молодых пайщиков в кооперативе "Бест Вей" достигло 20%

К началу второго полугодия 2020 года число пайщиков кооператива "Бест Вей" не старше 35 лет достигло 20%.
"Мы видим рост впечатляющий рост числа молодых пайщиков, — говорит член правления кооператива кандидат экономических наук Евгений Чайчук. — Прежде всего, это молодые люди, стремящиеся завести семью, а также молодые супруги. При этом приобретаются достаточно большие по метражу квартиры — значительно большие, чем молодые супруги могли бы позволить себе не участвуя в жилищной программе кооператива. Такие квартиры приобретаются с учетом планируемого прибавления в молодых семьях".
По словам Евгения Чайчука, жилищный кооператив уникален тем, что позволяет вступать в него, только получив паспорт, и постепенно накапливать средства на свою первую квартиру. Даже внося ежемесячные минимальные паевые взносы по 10 тыс. руб. в месяц, можно довольно быстро накопить первоначальный паевой взнос на небольшую квартиру.
"Есть немало молодых людей, — говорит он, — которые приобрели квартиру с помощью кооператива уже на первых курсах вуза — пусть небольшую, но свою! Ежемесячные выплаты паевых средств, предоставленных кооперативом плюс членские взносы в кооператив в сумме, обойдутся гораздо меньше, чем плата за арендуемую квартиру. Они могут расплатиться за приобретенную для них квартиру с кооперативом достаточно быстро, квартира перейдет в собственность. И можно будет, продав ее, приобрести большую квартиру самостоятельно или с помощью кооператива".
Таким образом, по словам Чайчука, жилищный кооператив "Бест Вей" становится настоящей молодежной программой приобретения жилья, действующей во всероссийском масштабе.
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