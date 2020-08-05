За счёт чего растёт рынок недвижимости в Москве

Москвичи скупают квартиры, а девелоперы вводят в эксплуатацию миллионы метров жилья — такая картина сегодня на рынке недвижимости Москвы. Сегодня вице-мэр Москвы Владимир Ефимов сообщил о росте на 15,2% относительно прошлого месяца, причём доля ипотечных сделок в общем объёме составила больше половины. Растут и объёмы сдачи жилья в эксплуатацию — всего за первое полугодие сдано 2,16 млрд метров. Участники рынка и эксперты, считают, что на такие темпы роста сработали льготная ипотека, решение московского правительства не останавливать стройки на время пандемии, поддержка девелоперов в рамках комплекса антикризисных мер и в целом быстрым оживлением экономики города после пандемии.

Эксперты и игроки рынка акцентируют внимание на том, что сегодняшние цифры — логичный результат взвешенных решений московских властей в разгар кризиса, когда оперативный штаб Владимира Ефимова разрабатывал антикризисные меры и стройка была выделена как одна из приоритетных отраслей. Для девелоперов были выработаны не только целевые меры поддержки, но и определён особый порядок сокращения локдауна.

Депутат Мосгордумы Александр Козлов обращает внимание на социальный аспект этих решений.

"Оперативная реакция властей выровняла ситуацию в важнейшем сегменте — строительстве жилья, который всегда был драйвером экономики. Когда эта отрасль в кризисной ситуации, то огромная масса людей страдает — те, кто покупал жилье, но не получает его вовремя, те, кто работает на стройках, и очень много сопутствующих отраслей. Это не просто сотни, а миллионы граждан. Поэтому очень важно, что вовремя принимались все меры по её поддержке. Иначе к проблеме сотен тысяч дольщиков, которые годами ждут своих квартир, могли бы добавиться и купившие жилье, но не получившие его в срок из пандемии", — подчеркнул он в комментарии журналу "Компания".

Решением московского правительства стройкомплекс стал одной из тех отраслей, которых локдаун коснулся меньше всего. Власти включили стройки в приоритетный список — полный запрет на работы был недолгим, и их работа была возобновлена на первом этапе снятия ограничений — 12 мая.

Аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк считает, что если бы жилищное строительство приостановилось на весь период жестких карантинных мер, которые длились около 3 месяцев, убытки отрасли за этот период исчислялись бы десятками миллиардов рублей и темпы восстановления отрасли были бы гораздо более долгими.

По мнению независимого эксперта рынка недвижимости Никиты Журавлева, благодаря тому, что стройки останавливались не более чем на месяц, не произошел распад цепочки субподрядных организаций, и таким образом большого влияния на строительный процесс и этот локдаун не оказал. С ним согласна и Мария Литинецкая.

"Большинство застройщиков не прибегали к консервации, и работы удалось возобновить практически сразу после снятия ограничений. Таким образом, временный простой не стал серьезным препятствием для соблюдения сроков ввода".

Хорошо сработали и дополнительные меры поддержки стройкомплекса в Москве, разработанные антикризисным штабом экономблока. В третьем антикризисном пакете (всего их было четыре, общей стоимостью 85 млрд рублей) была предусмотрена возможность переноса платы за изменение цели использования земельных участков для строительства за второй квартал 2020 года и арендных платежей при строительстве масштабных инвестиционных проектов до конца года. Двести московских девелоперов, возводящих объекты на земле города получили такие отсрочки. В первый же месяц этим инструментом воспользовались 40 компаний, на это ушло более 1,4 млрд рублей из бюджета.