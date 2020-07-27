Председатель правления жилищного кооператива "Бест Вей" доктор экономических наук Роман Василенко стал постоянным колумнистом "Комсомольской правды" (https://www.kp.ru/daily/author/834173/) — ведет блог о жилищной кооперации на портале издания. Статьи Василенко об особенностях приобретения квартир для различных категорий граждан пользуются неизменным интересом читателей "Комсомолки" из разных регионов страны.
Последнюю неделю по всей территории Белоруссии проходят массовые акции протеста против нынешнего президента страны Александра Лукашенко.