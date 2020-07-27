Роман Василенко стал постоянным колумнистом "Комсомольской правды"

Председатель правления жилищного кооператива "Бест Вей" доктор экономических наук Роман Василенко стал постоянным колумнистом "Комсомольской правды" (https://www.kp.ru/daily/author/834173/) — ведет блог о жилищной кооперации на портале издания. Статьи Василенко об особенностях приобретения квартир для различных категорий граждан пользуются неизменным интересом читателей "Комсомолки" из разных регионов страны.