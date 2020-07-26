Кооператив "Бест Вей" приобрел уже более 1100 квартир

Правление жилищного кооператива "Бест Вей" подвело в июле итоги работы в первом полугодии 2020 года. Как было отмечено на заседании правления, темп покупки квартир в первые месяцы 2020 года составлял в среднем 60 квартир в месяц. С введением в стране карантина во многих регионах перестали работать МФЦ, потому оформление сделок по купле-продажи квартир пайщикам кооператива замедлились.

"При этом поток новых пайщиков в кооператив не уменьшился, — подчеркивает член правления кооператива кандидат экономических наук Евгений Чайчук. — Дело в том, что спрос на приобретение квартир с помощью кооператива остается на высоком уровне. Это выгодно в финансовом плане, и это привлекательно в силу того, что из-за проблем, связанных с пандемией, доходы населения резко сократились, и, как следствие, резко сократилось количество тех кто еще вчера мог себе позволить приобрести квартиру за 100% ее стоимости".

В июне, как замечает Евгений Чайчук, объем покупок постепенно восстанавливался. По прогнозам правления, объем покупок квартир в ближайшие месяцы восстановится до уровня начала 2020 года.

За шесть лет работы кооператив, по словам члена правления кандидата экономических наук Евгения Чайчука, стал одним из крупных в России — у него более 6,9 тыс. пайщиков со всей России. Кооперативом "Бест Вей" приобретено за весь период работы более 1100 квартир.