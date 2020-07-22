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Радость детям, скидки родителям: в ЦДМ открываются центры развлечений

Недвижимость

В "Центральном Детском Магазине на Лубянке", принадлежащем компании "Галс-Девелопмент" снова действуют" развлекательные центры после трех месяцев самоизоляции.

В частности, в легендарном ЦДМ теперь есть игровая зона Digit, имитирующая строительную площадку. Ребята смогут здесь попробовать себя в ролях от укладчика кирпичей до прораба, управлять техникой, погонять радиоуправляемые тракторы. Эта забава доступна как мальчикам, так и девочкам от трех лет.

Это далеко не все, от чего ваши дети будут в восторге. Работают сразу несколько симуляторов виртуальной реальности, объединенные в парк Arena Space. Можно будет погрузиться в реальность, в которой ты пилот самолета или даже дракона, чемпион по экстремальным видам спорта, смелый автогонщик по опасным трассам.

И в честь открытия действуют специальные цены на билеты:

  • ARena Space предлагает скидку 25% на посещение, 
  • в центре научных открытий "Иннопарке" действует акция "Четыре билета по цене трех",
  • город профессий "Кидбург" подготовил дисконт 30% на детские билеты,
  • посетить BlasterTag можно со скидкой 50%,
  • при посещении "Zыркус" и "Алиса. Возвращение в Страну чудес" — два билета по цене одного.

Кодовое слово при покупке билетов — "Каникулы".

"Заведения сферы развлечений — настоящий двигатель, без которого невозможна полноценная работа торгового центра", — говорит вице-президент "Галс-Девелопмент" Светлана Мазур.

ЦДМ "ожил" после пандемии 1 июня. Помимо более сотни магазинов и незаменимого фудкорта, здесь можно заняться спортом в студии и посетить салоны красоты, и все это действует в рамках правил безопасности, предписанных Роспотребнадзором. Подробная информация представлена на сайте https://cdm-moscow.ru/ и на страницах в социальных сетях @cdm_moscow.

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