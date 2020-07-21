В Минстрой поступило предложение Союза потребителей разработать ГОСТ, определяющий методы оценки срока службы жилых домов.
Как пояснил Петр Шелищ, председатель потребсоюза, новый стандарт должен стать "обязательным для применения на этапах экспертизы, утверждения проекта и приемки домов". И, конечно, о "сроке годности" застройщик должен информировать покупателей жилых помещений.
Инициаторы предложения уверены:
«Люди, купившие квартиру в ипотеку сегодня рискуют оказаться без жилья, когда ее выплатят - через 20 лет дом вполне может стать аварийным", - говорит Шелищ.
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