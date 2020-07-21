"Срок годности" для новостроек может быть введен в России

В Минстрой поступило предложение Союза потребителей разработать ГОСТ, определяющий методы оценки срока службы жилых домов.

Как пояснил Петр Шелищ, председатель потребсоюза, новый стандарт должен стать "обязательным для применения на этапах экспертизы, утверждения проекта и приемки домов". И, конечно, о "сроке годности" застройщик должен информировать покупателей жилых помещений.

Инициаторы предложения уверены:

покупатель должен четко понимать, сколько лет он будет жить в квартире до момента, когда дом станет аварийным. И, конечно, новый ГОСТ надо будет учитывать при установке цены на квадратные метры.