В России упал спрос на однокомнатные квартиры

На российском рынке недвижимости упал спрос на однокомнатные квартиры.

Так, по итогам первой половины этого года число сделок по продаже "однушек" снизилась на 34%.

С чем это связано?

Эксперты считают, что данное изменение на рынке недвижимости с субсидированием ипотечной ставки на первичном рынке и устойчивым ростом цен.

Теперь покупатели, которые не располагают большим бюджетом, а у других появилась возможность приобрести квартиры большей площади.

Повышение спроса на двухкомнатные квартиры наблюдается и на вторичном рынке жилья. Так, в июне доля продаж составила 38%, а в начале года этот показатель составлял всего 30%.

Такая ситуация на рынке может привести к тому, что двухкомнатные квартиры подорожают.

Стоит напомнить, что программа льготного ипотечного кредитования с господдержкой действует с апреля 2020 года. Льготную ипотеку можно оформить при покупке квартиры в новостройке до 1 ноября. Ставка по льготной ипотеке составляет 6,5%.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России решили расширить программу льготной ипотеки.