На российском рынке недвижимости упал спрос на однокомнатные квартиры.
Так, по итогам первой половины этого года число сделок по продаже "однушек" снизилась на 34%.
Эксперты считают, что данное изменение на рынке недвижимости с субсидированием ипотечной ставки на первичном рынке и устойчивым ростом цен.
Теперь покупатели, которые не располагают большим бюджетом, а у других появилась возможность приобрести квартиры большей площади.
Повышение спроса на двухкомнатные квартиры наблюдается и на вторичном рынке жилья. Так, в июне доля продаж составила 38%, а в начале года этот показатель составлял всего 30%.
Такая ситуация на рынке может привести к тому, что двухкомнатные квартиры подорожают.
Стоит напомнить, что программа льготного ипотечного кредитования с господдержкой действует с апреля 2020 года. Льготную ипотеку можно оформить при покупке квартиры в новостройке до 1 ноября. Ставка по льготной ипотеке составляет 6,5%.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России решили расширить программу льготной ипотеки.
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