Компания "Галс-Девелопмент" отчиталась об окончании реорганизации

Как сообщает пресс-служба московской компании "Галс-Девелопмент", этот крупный девелопер подвел к финишной черте реструктуризацию бизнеса и сформировал группы компаний — держателей построенных активов и новых перспективных площадок внутри Закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда "Девелоперские активы" под доверительным управлением "ВТБ Капитал Пенсионный резерв" — профессионального лицензированного управляющего с 2006 года.

Контроль за деятельностью ООО "Галс Управление активами", а также другими компаниями фонда призван осуществлять доверительный управляющий совместно с пайщиком (Банк ВТБ). Новая корпоративная модель, костяк которой составят профессиональные управленцы, нацелена на снижение рисков при реализации проектов и на увеличение количества возможных инвесторов.

Менеджеры ООО "Галс Управление активами" планируют вплотную заняться следующими проектами:

бизнес-центр SkyLight,

ЦДМ на Лубянке,

"Театральный Дом",

БЦ "Искра-Парк",

"Сады Пекина" и рядом других.

Трансформация бизнеса позволит компании реализовывать проекты с применением новых механизмов финансирования и управления.

В настоящее время компания продолжает строительство второго этапа административно-делового квартала "Невская Ратуша" в Санкт-Петербурге. До конца нынешнего года должны ввести в эксплуатацию новые объекты недвижимости общей площадью более 230 тыс. кв. м для возведения жилых и коммерческих структур.

"Сегодня мы переворачиваем очередную страницу в истории "Галс" и запускаем новый этап развития компании. Для нас принципиально важно сохранить и приумножить все достижения бренда, который уверенно завоевал доверие своих клиентов и партнеров. Основной акционер компании — Банк ВТБ — поддержал стратегию корпоративной реструктуризации и не планирует выходить из бизнеса, что гарантирует нашим клиентам высокую финансовую надежность", — утверждает член инвестиционного комитета Закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда "Девелоперские активы" Виктор Адамов.

Далее Виктор Адамов с гордостью констатировал, что с 1994 года компания осуществила более 50 девелоперских проектов общим объемом 2,2 млн кв. м. Были возведены и реконструированы:

"Центральный Детский Магазин на Лубянке",

бизнес-центр SkyLight,

волейбольная арена в составе МФК "Матч Поинт",

IQ-квартал,

отель Swissôtel Resort Sochi Kamelia в Сочи.

"В дальнейшем мы планируем продолжить добрые традиции бренда и привнести в них свой новаторский подход, оставаясь самым интеллигентным девелопером на московском рынке недвижимости", — подчеркнул Виктор Адамов.

С 2016 по 2019 гг. компания "Галс-Девелопмент", преемником которой стал "Галс Управление активами", ввела в эксплуатацию более 1,2 млн кв. м жилых и офисных помещений. Консолидированная выручка компании по МСФО составила 170,9 млрд рублей.