В столичном ЖК "Наследие" открывается школа Heritage School

Крупнейший застройщик Москвы "Галс-Девелопмент" поставил свою подпись под договором с международной школой Heritage School, которая продвигает британскую программу обучения. На практике это означает, что в жилом квартале бизнес-класса "Наследие" в Преображенском районе откроется образовательное учреждение на 340 мест.

Как с радостью отметила вице-президент компании "Галс-Девелопмент" Светлана Мазур, "дети и родители по достоинству оценят кембриджскую образовательную программу, в сочетании с российской программой для детей дошкольного и школьного возраста". "Наших маленьких посетителей ждут разнообразные занятия, способствующие всестороннему развитию и формированию важнейших навыков. Обучение здесь послужит прекрасным фундаментом для получения дальнейшего образования как в России, так и за рубежом", — добавила она.

Это уже второй совместный проект компании "Галс-Девелопмент" и Heritage Education Group. Первый кампус CIS International School Gorki на 600 учащихся был открыт в сентябре прошлого года в коттеджном поселке "Березки" на Рублево-Успенском шоссе.

"В первый год обучения в школе мы запустим дошкольную программу и начальную школу и будем открывать классы средней школы по мере взросления наших учащихся, — говорит член совета директоров Heritage Education Group и CIS Education Group Ильдар Нафиков. — Благодаря многолетнему опыту и повышению операционной эффективности мы смогли предложить для семей жилого квартала "Наследие" продукт, соответствующий самым высоким международным образовательным стандартам и по приемлемой стоимости. Школа будет управляться британским менеджментом и профессиональными педагогами, аккредитованными международными дипломами".

По словам Стивена Джона, директора школы Heritage School, помещение рассчитано на 340 мест или на 20 групп учащихся. Двери школы распахнутся 1 сентября 2020 года. В настоящее время полным ходом идет окончание подготовительных работ школьных классов, спортивного и музыкального залов. На охраняемой территории имеются футбольное поле и беговые дорожки. Стивен Джон также отметил, что уже начались вступительные испытания для всех желающих записаться в школу, чем занимаются педагоги с международными дипломами.

Проект "Наследие" компании "Галс-Девелопмент" — победитель премии Urban Awards в номинации "Лучший жилой комплекс бизнес-класса" и обладатель международных премий.