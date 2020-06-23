В ЦДМ на Лубянке возобновили работу кафе

В "Центральном Детском Магазине на Лубянке", собственником которого является компания "Галс-Девелопмент", 23 июня снова заработали кафе и "Гастрогалерея". 95% арендаторов ТЦ, соблюдающих рекомендации Роспотребнадзора, открыли свои двери.

"Гастрогалерея" — это особое гастрономическое пространство в центре Москвы, где можно попробовать самые популярные блюда разнообразных кухонь мира, тем самым совершив мини-путешествие в другую страну. Для изысканных гурманов тут есть и греческая, и корейская, и вьетнамская, и израильская, и грузинская кухни, есть даже такие экзотические, как сингапурская кухня Chop Eat и гавайская кухня Poke House. Ну а любителям классики можно выбрать американские макароны с сыром Mac & Cheese. Ну и куда без сладостей в детском магазине — кондитерская "Любовь и сладости" тоже рада видеть своих маленьких посетителей и их родителей. На 6-м этаже расположен фудкорт, где можно подкрепиться в 12 ресторанах быстрого питания.

"Мы очень рады, что снова можем встречать наших гостей не только в многочисленных магазинах, но и в разнообразных кафе. "Гастрогалерея" — настоящая изюминка нашего "Центрального Детского Магазина". Здесь можно устроить своеобразное путешествие вокруг света, попробовав великолепные блюда и напитки из самых разных уголков мира. Уверены, что здесь каждый откроет для себя что-то новое и удивительное", — рассказывает Светлана Мазур, вице-президент компании "Галс-Девелопмент".

ЦДМ на Лубянке долгое время был закрыт из-за режима самоизоляции, но 1 июня, в Международный день защиты детей, торговый центр заработал вновь. Тогда были открыты более 100 разных магазинов, в том числе одежды и подарков. 9 июня в ЦДМ открылись салоны красоты.

В ТЦ сохраняется усиленный режим дезинфекционной обработки пространства, а для соблюдения социального дистанцирования нанесена специальная разметка на полу. На входе в ТЦ установлены вендинговые аппараты, где можно приобрести маски, перчатки и даже антисептик.

Пока в ЦДМ остаются недоступными зоны индустрии развлечений и спортивная студия.

Пока ТЦ был закрыт, арендаторы успешно занимались торговлей онлайн. Да и ЦДМ не уступал, организовав интересные проекты в дистанционном формате, такие как "Нескучный фитнес с ЦДМ" и "Тетрис-флешмоб от ЦДМ". А в конце апреля вышел сериал "Одни в ЦДМ".