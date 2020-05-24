Жилищный кооператив — экономичное решение при покупке квартиры, поскольку объект недвижимости приобретается на беспроцентной основе. Правила его работы регулируются гражданским и жилищным законодательством. Есть несколько признаков, свидетельствующих о правильно построенной работе жилищного кооператива.
Уставные документы, состав правления, решения правления и общего собрания должны быть доступны всем пайщикам и тем, кто рассматривает возможность вступления в кооператив.
Важно, чтобы в кооперативе развивались "горизонтальные" отношения между пайщиками, личное общение — если они живут в одном городе. Благодаря этому формируется взаимное доверие, заинтересованность в развитии кооператива — ведь он является некоммерческой организацией, и качество его работы зависит от заинтересованности самих участников.
Пайщики кооператива должны наблюдать в реальном масштабе времени, как идет очередь для подбора и приобретения квартиры с помощью кооператива, кому из пайщиков кооператив только что купил квартиру, кому приготовиться к покупке.
Юридическая проверка и независимая оценка объектов недвижимости специалистами, отобранными коллективными органами кооператива и вызывающими доверие членов кооператива. Приобретению обязательно должны предшествовать проверка и экспертиза квартиры со стороны квалифицированных специалистов.
Удобный ресурс с доступом к размещенной в нем информации в режиме 24/7 — электронный личный кабинет пайщика. Для каждого пайщика кооператива должен быть создан кабинет, в котором необходимо фиксировать все выполненные им платежи, движение очереди на квартиру, размер долга перед кооперативом.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Министр иностранных дел Японии Тошимицу Моги заявил, что Курильские острова перешли под юрисдикцию Японии. Переговоры между Россией и Японией зашли в тупик? Или наши соседи зачем-то решили обострить отношения?