Покупки квартир кооперативом "Бест Вей" сохраняются на высоком уровне

Правление жилищного кооператива "Бест Вей" подвело итоги работы в период всероссийского карантина. Кооператив бесперебойно работал в карантинный период. В период карантина продолжился приток пайщиков в кооператив — для вступления в жилищный кооператив требуется всего один документ: паспорт, а также продолжились покупки квартир для пайщиков: было приобретено несколько десятков квартир.

"Первая причина сохранения высокого притока пайщиков и объемов покупок квартир даже в карантинные месяцы — все больше людей в условиях кризиса стремятся вложить имеющиеся у них средства в приобретение жилой недвижимости, особенно учитывая, что цены на квартиры во многих регионах снижаются, — подчеркивает член правления кооператива "Бест Вей" кандидат экономических наук Евгений Чайчук, — При этом значительные трудности в получении ипотечного кредита, которые возникли в связи с экономическим кризисом: банки меньше готовы кредитовать граждан, причем, далеко не только тех, кто работает в наиболее пострадавших отраслях экономики".

Вторая причина, по его словам, рост продаж квартир на вторичном рынке.

"Экономическое положение некоторых категорий граждан ухудшилось, — комментирует Евгений Чайчук, — и они вынуждены продавать квартиры, если они не являются их единственным жильем, либо если есть возможность за часть вырученных от продажи средств купить более дешевое жилье".

Продолжающийся приток пайщиков и рост покупок квартир в их интересах, по мнению Евгения Чайчука, свидетельство надежности и привлекательности модели покупки квартиры, предлагаемой кооперативом.