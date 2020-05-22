Правление жилищного кооператива "Бест Вей" подвело итоги работы в период всероссийского карантина. Кооператив бесперебойно работал в карантинный период. В период карантина продолжился приток пайщиков в кооператив — для вступления в жилищный кооператив требуется всего один документ: паспорт, а также продолжились покупки квартир для пайщиков: было приобретено несколько десятков квартир.
"Первая причина сохранения высокого притока пайщиков и объемов покупок квартир даже в карантинные месяцы — все больше людей в условиях кризиса стремятся вложить имеющиеся у них средства в приобретение жилой недвижимости, особенно учитывая, что цены на квартиры во многих регионах снижаются, — подчеркивает член правления кооператива "Бест Вей" кандидат экономических наук Евгений Чайчук, — При этом значительные трудности в получении ипотечного кредита, которые возникли в связи с экономическим кризисом: банки меньше готовы кредитовать граждан, причем, далеко не только тех, кто работает в наиболее пострадавших отраслях экономики".
Вторая причина, по его словам, рост продаж квартир на вторичном рынке.
"Экономическое положение некоторых категорий граждан ухудшилось, — комментирует Евгений Чайчук, — и они вынуждены продавать квартиры, если они не являются их единственным жильем, либо если есть возможность за часть вырученных от продажи средств купить более дешевое жилье".
Продолжающийся приток пайщиков и рост покупок квартир в их интересах, по мнению Евгения Чайчука, свидетельство надежности и привлекательности модели покупки квартиры, предлагаемой кооперативом.
"У ЖК "Бест Вей" несколько преимуществ.
- Во-первых, средства для покупки квартиры предоставляются кооперативом на беспроцентной основе. Это до 65% средств — не менее 35% средств от стоимости планируемой к приобретению квартиры пайщик должен внести сам. При этом членские взносы, идущие в фонд развития кооператива, в "Бест Вей" очень небольшие.
- Во-вторых, условия гибкие, пайщику может предоставляться отсрочка.
- В-третьих, работаем только с квартирами, приобретаемыми на вторичном рынке, не работаем со строящимися. Это более безопасно".
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