Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Покупки квартир кооперативом "Бест Вей" сохраняются на высоком уровне

Недвижимость » Жилкооперативы

Правление жилищного кооператива "Бест Вей" подвело итоги работы в период всероссийского карантина. Кооператив бесперебойно работал в карантинный период. В период карантина продолжился приток пайщиков в кооператив — для вступления в жилищный кооператив требуется всего один документ: паспорт, а также продолжились покупки квартир для пайщиков: было приобретено несколько десятков квартир.

"Первая причина сохранения высокого притока пайщиков и объемов покупок квартир даже в карантинные месяцы — все больше людей в условиях кризиса стремятся вложить имеющиеся у них средства в приобретение жилой недвижимости, особенно учитывая, что цены на квартиры во многих регионах снижаются, — подчеркивает член правления кооператива "Бест Вей" кандидат экономических наук Евгений Чайчук, — При этом значительные трудности в получении ипотечного кредита, которые возникли в связи с экономическим кризисом: банки меньше готовы кредитовать граждан, причем, далеко не только тех, кто работает в наиболее пострадавших отраслях экономики".

Вторая причина, по его словам, рост продаж квартир на вторичном рынке.

"Экономическое положение некоторых категорий граждан ухудшилось, — комментирует Евгений Чайчук, — и они вынуждены продавать квартиры, если они не являются их единственным жильем, либо если есть возможность за часть вырученных от продажи средств купить более дешевое жилье".

Продолжающийся приток пайщиков и рост покупок квартир в их интересах, по мнению Евгения Чайчука, свидетельство надежности и привлекательности модели покупки квартиры, предлагаемой кооперативом.

"У ЖК "Бест Вей" несколько преимуществ.

  • Во-первых, средства для покупки квартиры предоставляются кооперативом на беспроцентной основе. Это до 65% средств — не менее 35% средств от стоимости планируемой к приобретению квартиры пайщик должен внести сам. При этом членские взносы, идущие в фонд развития кооператива, в "Бест Вей" очень небольшие.
  • Во-вторых, условия гибкие, пайщику может предоставляться отсрочка.
  • В-третьих, работаем только с квартирами, приобретаемыми на вторичном рынке, не работаем со строящимися. Это более безопасно".

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы жк бест вей евгений чайчук жилищный кооператив
Новости Все >
Директор потребительского кооператива похитил более 50 млн рублей
Многофункциональные центры Санкт-Петербурга откроют 25 мая
У модели Анны Калашниковой украли телефон с интимными фотографиями
Покупки квартир кооперативом "Бест Вей" сохраняются на высоком уровне
Неоновое свечение защищает обесцвеченные кораллы
Предъявлено обвинение одному из фигурантов по делу “Бессмертного полка”
"Зенит" не будет продлевать контракт с Кузяевым
Манукян объяснил, почему клип о войне снимали в дорогих украшениях
Жириновский заявил, что готов испытать на себе вакцину от коронавируса
Фитнес помогает бороться с болезнью Альцгеймера
Последние материалы
Покупки квартир кооперативом "Бест Вей" сохраняются на высоком уровне
Предъявлено обвинение одному из фигурантов по делу “Бессмертного полка”
"Зенит" не будет продлевать контракт с Кузяевым
"Гринпис России": где работает социальная реклама, пожаров меньше
Манукян объяснил, почему клип о войне снимали в дорогих украшениях
Жириновский заявил, что готов испытать на себе вакцину от коронавируса
Фитнес помогает бороться с болезнью Альцгеймера
Путин: ситуация с коронавирусом начала стабилизироваться
Мосгорсуд назначил дату пересмотра дела Кокорина и Мамаева
Геннадию Зюганову запретили въезд на Украину
Популярное
Мир. Новости мира
Япония вдруг объявила: Курильские острова перешли под нашу юрисдикцию

Япония в одностороннем порядке "забрала" российские острова Курильской гряды.

Япония вдруг объявила: Курильские острова перешли под нашу юрисдикцию
Япония объявила Курилы своими. Россия молчит. И что теперь?
Экспертное мнение
Япония объявила Курилы своими. Россия молчит. И что теперь?
Общество
Россияне назвали самые унизительные профессии
Шоу-бизнес
Пугачева показала на видео ванную комнату в своем замке
Любовь Степушова Украина, трепещи: США выходят из договора "Открытое небо" Любовь Степушова Василий Амирджанов Единороссы возмутились идеей бесплатной раздачи масок Василий Амирджанов Игорь Буккер Астероиды оставили шанс землянам, но ненадолго Игорь Буккер
Комментарии
Украинцев учат тому, что все европейцы родом из Галиции
Украинцев учат тому, что все европейцы родом из Галиции
Предъявлено обвинение одному из фигурантов по делу “Бессмертного полка”
Путин: ситуация с коронавирусом начала стабилизироваться
Манукян объяснил, почему клип о войне снимали в дорогих украшениях
Жириновский заявил, что готов испытать на себе вакцину от коронавируса
Япония вдруг объявила: Курильские острова перешли под нашу юрисдикцию
Соратника легендарного Моторолы в Казахстане осудили на 4,5 года
Япония объявила Курилы своими. Россия молчит. И что теперь?
Соратника легендарного Моторолы в Казахстане осудили на 4,5 года
Фиаско неизбежно? Трампу прогнозируют "историческое поражение"
Единороссы возмутились идеей бесплатной раздачи масок
Луганск и Донецк готовы начать боевые действия против ВСУ
Украина в ООН требует "доступ в Крым" и освобождения толпы уголовников
В Белоруссии продолжат строить ракеты
Россия получила возможность создать "зерновой ОПЕК"
Больше 20 тысяч украинцев больны коронавирусом
Учительница-феминистка: феминитивы нужны, родительское ханжество — нет
Накануне новых событий: КПРФ начнет готовить Россию к социалистическому будущему
Накануне новых событий: КПРФ начнет готовить Россию к социалистическому будущему
Единороссы возмутились идеей бесплатной раздачи масок
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ