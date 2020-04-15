Эксперт по недвижимости: в кризис россияне вкладывают в бетон

В первом квартале текущего года в России отмечен рост сделок с недвижимостью. По оценке эксперта, ситуация характерна для кризиса.

Когда ситуация в экономике теряет стабильность, россияне начинают "вкладывать в бетон".

"По первому кварталу мы видим, конечно, увеличение сделок. Застройщики некоторые начали поднимать цены, скорее всего, это связано с экономическими и финансовыми трудностями, которые нас ожидают. Соответственно, люди начали сохранять деньги в бетоне", — высказал мнение эксперт рынка недвижимости, автор блога "Хочу квартиру" Никита Журавлев.

А вот сейчас сделок регистрируется куда меньше. Сделки на вторичном рынке могут зарегистрировать не все, а на первичном рынке это может сделать не такое большое количество застройщиков. Кроме того, отметил эксперт, система Росреестра из-за наплыва обращений работает со сбоем.

Ранее "Правда.Ру" писала, что покупка квартиры с помощью жилищного кооператива - эффективное антикризисное решение. Такое мнение высказал член правления жилищного кооператива "Бест Вей", кандидат экономических наук Евгений Чайчук. По его словам, идет рост ставок по ипотечным кредитам, банки все чаще отказывают гражданам.