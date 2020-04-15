Шесть российских банков на фоне пандемии коронавирусной инфекции уже подняли минимальный размер первоначального взноса по ипотеке, чтобы минимизировать риски. Об этом сообщает телеканал "360".
Новые требования распространяются как на жилье в новостройках, так и на вторичный рынок. По словам представителей банков, такие меры позволят сразу отсеять "менее надежные категории клиентов" и уменьшить финансовую нагрузку на бюджет заемщиков.
"В большинстве случаев чем меньше размер первоначального взноса, тем выше будет платеж", — объяснили эксперты.
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