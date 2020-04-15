В России ужесточили условия ипотечного кредитования

Шесть российских банков на фоне пандемии коронавирусной инфекции уже подняли минимальный размер первоначального взноса по ипотеке, чтобы минимизировать риски. Об этом сообщает телеканал "360".

Новые требования распространяются как на жилье в новостройках, так и на вторичный рынок. По словам представителей банков, такие меры позволят сразу отсеять "менее надежные категории клиентов" и уменьшить финансовую нагрузку на бюджет заемщиков.