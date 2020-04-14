По итогам первого квартала у "Бест Вей" — рекордный рост числа пайщиков

По итогам первого квартала 2020 года число пайщиков жилищного кооператива "Бест Вей" увеличилось до более 7,2 тыс. на более чем 400 человек, сообщили в правлении этого жилищного кооператива. Это самый большой прирост числа пайщиков за пятилетнюю историю кооператива ("Бест Вей" был создан в 2014 году, первые покупки недвижимости для пайщиков начались пять лет назад).

В действующих на основе российской модели жилищного кооператива кооперативах в Казахстане и Кыргызстане число пайщиков также увеличилось: на более чем 200 и более чем 30 человек соответственно.

Это, по мнению председателя правления кооператива доктора экономических наук Романа Василенко, свидетельство надежности и привлекательности модели покупки квартиры, предлагаемой кооперативом.

"У ЖК "Бест Вей" несколько преимуществ, — подчеркивает Василенко. Во-первых, средства для покупки квартиры предоставляются кооперативом на беспроцентной основе. Это до 65% средств — не менее 35% средств от стоимости планируемой к приобретению квартиры пайщик должен внести сам. При этом членские взносы, идущие в фонд развития кооператива, в "Бест Вей" очень небольшие. Во-вторых, после приобретения квартиры пайщики вносят дифференцированные, а не аннуитетные платежи. Размер платежей, порядок их внесения заранее согласовывается, условия достаточно гибкие, пайщику может предоставляться отсрочка. В-третьих, работаем только с квартирами, приобретаемыми на вторичном рынке, не работаем со строящимися. Это более безопасно".

По словам Романа Василенко, пайщики доверяют кооперативу, и доверие оправданно, так как российским кооперативом "Бест Вей" приобретено более 1000 квартир. При этом за 47 квартир пайщики уже расплатились с кооперативом и объекты недвижимости перешли в их собственность.