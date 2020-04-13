Уже во втором квартале 2020 года цены на аренду квартир в городах России могут упасть на 25%.

Об этом ТАСС рассказал генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

"Арендаторам теперь есть из чего выбирать, арендодатели, в свою очередь, идут на уступки. Они понимают, что сейчас, в дни самоизоляции, найти новых жильцов вместо прежних нереально. Мы ожидаем, что ставки поползут вниз — по итогам второго квартала они могут упасть на 10-25% в большинстве городов", — заявил Луценко.