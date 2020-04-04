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Источник Правда.Ру

В России повысился спрос на дачные участки

Недвижимость

В России существенно увеличился спрос на дачные участки. Предположительно, это связано с режимом самоизоляции, который был введен в стране из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Просмотры объявлений о долгосрочной аренде загородной недвижимости в Московской области вырасли на ЦИАН на 69% и на Авито на 90%. По словам риелторов, повышенный спрос наблюдается на загородные дома в 30 километровой зоне от МКАД.

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