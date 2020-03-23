В России значительно сократилось жилищное строительство

В России за февраль текущего года ввели 4,6 млн кв. метров жилья, что на 7% меньше итогов того же периода 2019 года.

Эти цифры обнародовал Росстат.

В январе рост темпов ввода жилья составлял 14,3% в годовом выражении, при том как в декабре отмечалось падение на 6%.

За первые два месяца с начала 2020 года было возведено 9,4 млн кв. м (без учета жилых строений на участках для садоводства), что на 2,6% больше, чем было на год раньше

Согласно оценкам Росстата, в январе в нашей стране построили 477 многоэтажных жилых зданий, 56 тыс. новых квартир.