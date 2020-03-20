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Четыре особенности жилищного кооператива

Недвижимость » Жилкооперативы » Рекомендации

Сотрудничая с жилищными кооперативами, важно понимать четыре особенности, которыми они обязательно должны обладать:

  1. Жилищный кооператив — некоммерческая организация. Основной целью его деятельности не является извлечение прибыли. По сути, это усовершенствованная касса взаимопомощи.
  2. Все объекты недвижимости кооператив приобретает исключительно в собственность кооператива: в индивидуальную собственность пайщика они переходят только после возврата паевых средств кооператива, предоставленных пайщику для приобретения этого объекта недвижимости.
  3. Жилищный кооператив работает в соответствии с Жилищным и Гражданским кодексами.
  4. Паевые взносы жилищного кооператива обеспечены квадратными метрами приобретенной в интересах пайщика недвижимости. В форс-мажорных случаях — когда пайщик оплатил только часть пая, а дальше платить не может, кооператив может реализовать данный объект недвижимости на открытом рынке и вернуть пайщику внесенные им паевые средства. Согласно закону, пайщику, не выплатившему полностью паевого взноса и исключенному из кооператива, возвращается сумма его пая. Это — финансовая гарантия безусловного возврата средств пайщику.

 

 

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Четыре особенности жилищного кооператива
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