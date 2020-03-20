Четыре особенности жилищного кооператива
Сотрудничая с жилищными кооперативами, важно понимать четыре особенности, которыми они обязательно должны обладать:
- Жилищный кооператив — некоммерческая организация. Основной целью его деятельности не является извлечение прибыли. По сути, это усовершенствованная касса взаимопомощи.
- Все объекты недвижимости кооператив приобретает исключительно в собственность кооператива: в индивидуальную собственность пайщика они переходят только после возврата паевых средств кооператива, предоставленных пайщику для приобретения этого объекта недвижимости.
- Жилищный кооператив работает в соответствии с Жилищным и Гражданским кодексами.
- Паевые взносы жилищного кооператива обеспечены квадратными метрами приобретенной в интересах пайщика недвижимости. В форс-мажорных случаях — когда пайщик оплатил только часть пая, а дальше платить не может, кооператив может реализовать данный объект недвижимости на открытом рынке и вернуть пайщику внесенные им паевые средства. Согласно закону, пайщику, не выплатившему полностью паевого взноса и исключенному из кооператива, возвращается сумма его пая. Это — финансовая гарантия безусловного возврата средств пайщику.