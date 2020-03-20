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Источник Правда.Ру

47 пайщиков ЖК "Бест Вей" стали собственниками квартир

Недвижимость » Жилкооперативы

В марте, правление жилищного кооператива "Бест Вей" провело очередной мониторинг возврата паевых средств, предоставленных кооперативом. Более чем в 80% случаев согласованные с кооперативом индивидуальные графики платежей соблюдаются неукоснительно.

"Это более высокий процент исполнения обязательств по оплате, чем, согласно статистике, в большинстве ипотечных банков", — замечает член правления кооператива кандидат экономических наук Евгений Чайчук.

Этому, по его словам, способствуют индивидуальные графики платежей, а также дифференцированные платежи, а не аннуитетные.

Таким образом, система, при которой квартиры приобретаются в собственность кооперативов, обеспечивает финансовую стабильность кооперативов.

"Высокой платежной культуре способствует и атмосфера кооператива, — замечает Евгений Чайчук, — все пайщики друг друга знают, у них есть обязательства не перед абстрактной финансовой структурой, а перед такими же, как они, молодыми семьями, простыми тружениками или пенсионерами — также, как они сами, стремящимися решить квартирный вопрос. При этом и сам кооператив стремится идти навстречу, если у того или иного пайщика возникают временные финансовые трудности, может предоставить отсрочку".

По его словам, примерно 30% пайщиков выплачивают средства кооперативу с опережением графика. Пайщики мотивированы на то, чтобы максимально быстро стать собственниками своих квартир.

"По 47 квартирам пайщики уже расплатились, и они перешли в их собственность, — говорит Евгений Олегович, — обратите внимание: кооператив приобрел первые квартиры для своих пайщиков пять лет назад. Максимальный срок возврата средств кооперативу — 10 лет".

Одной из первых обладательницей собственной квартиры стала Эльвира из Стерлитамака — права собственности к ней перешли еще в позапрошлом году. Но при этом она вновь стала пайщицей — намерена приобрести с помощью кооператива еще одну квартиру.

И это не исключение. "То, что, приобретя один объект недвижимости в кооперативе, пайщик стремится приобрести другой, весьма характерно, — говорит Евгений Чайчук, — поняв привлекательность кооперативной модели: беспроцентная выплата, удобный график погашения долга, он стремится максимально использовать ее в своих интересах и интересах своих близких".

Темы жск квартира жк бест вей собственник жилищный кооператив
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47 пайщиков ЖК "Бест Вей" стали собственниками квартир
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