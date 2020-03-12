Эксперты назвали минимальную цену квартиры в Москве

На рынке новостроек Москвы (без учета объектов на присоединенных территориях) самая дешевая квартира с ремонтом будет стоить покупателю 3,6 миллиона рублей.

Эти данные приводятся в материалах агентства Est-a-Tet.

Отмечается, что по минимальной цене предлагают студию общей площадью 19,8 квадратных метров в одном из жилых комплексов, строящихся вблизи Мякининской поймы (Западный административный округ).

Наиболее бюджетными апартаментами с ремонтом эксперты назвали лот в проекте на Дегунинской улице Северного округа. Речь идет о пространстве площадью 9,3 квадратных метра по цене два миллиона рублей.