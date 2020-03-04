В Берлине завершился Международный конгресс недвижимости

Закрытый деловой "клуб миллионеров" De-Luxe Berlin Capital Club 25 февраля 2020 открыл свои двери для участников International Congress of Real Estate and Investment. Конгресс проходит уже в шестой раз.

INTERNATIONAL CONGRESS OF INVESTMENTS IN BERLIN 2020

Предыдущее, пятое, заседание состоялось осенью 2019 в Мюнхене. На нынешнюю, Берлинскую, сессию было приглашены миллиардеры, миллионеры, послы, участники, представляющие недвижимость и инвестиции стоимостью от 500 тысяч до 50 миллионов евро.

"Главная миссия конгресса, из-за которой мы собираемся уже в шестой раз — облегчить жизнь инвесторам, помочь им найти друг друга и новые ниши. И всем получать больше денег", — сказала, открывая мероприятие вместе с Сергеем Чернявским, первым зампредседателя правления центрального правительственного комитета CSU Баварии по миграции и интеграции, Анна Штуккерт, владелица инвестиционной компании Stukkert&Co, главный организатор и президент конгресса.

Для конгресса выбран не совсем обычный формат. С одной стороны, участники обсуждают проблемы, тенденции и перспективы развития международного бизнеса. С другой — проводится награждение международными премиями.

Их вручали:

Президент International Congress Анна Штуккерт , председатель Open International Dialogue Кристиан Гроссе и Паулиус Станкевичус совместно с The New York Journal и The American Reporter.

, председатель Open International Dialogue и совместно с и Из рук дизайнеров Сабины Зулаловой и Александры Азимы Рейнхардт номинанты награждались лентой и гербом ручной работы, созданные специально для международной премии "Top Congress Awards" .

и номинанты награждались лентой и гербом ручной работы, созданные специально для международной премии . Художник-целитель Юлия Шульц вручила, специально созданные для награждения, украшения и картины совместного с маркой "Disali" проекта "FABELHAFT", а также рубашки капсульной коллекции российского дизайнера Татьяны Тимкиной .

вручила, специально созданные для награждения, украшения и картины совместного с маркой проекта "FABELHAFT", а также рубашки капсульной коллекции российского дизайнера . Светлана Степанова, ювелирная компания "Cappulo" (валовый оборот 1 млн. €) вручила золотые украшения конгрессменам и политикам.

Сами же награжденные, среди которых инвесторы мирового уровня, провели презентации, поделились с участниками своим опытом и подсказали варианты выгодных инвестиций. Инвестиции на конгрессе обсуждались самого широкого профиля — от недвижимости до криптовалют.

Германско-арабский миллионер Амир Техрани ( Amir Tehrani) , владелец компании "Q-tec GmbH" и партнер инвесткомпании "Efire Emirates Future Capital LLC" (ОАЭ) с годовым оборотом $26 млрд, поделился своим опытом инвестиций в технологии и высокодоходную недвижимость. Особое внимание он уделил России, так как считает российский рынок крайне выгодным. На конгрессе Амиру Техрани была вручена награда как поставщику инновационных услуг в области технологий производства, автоматизации и точных измерений.

, владелец компании "Q-tec GmbH" и партнер инвесткомпании с годовым оборотом $26 млрд, поделился своим опытом инвестиций в технологии и высокодоходную недвижимость. Особое внимание он уделил России, так как считает российский рынок крайне выгодным. На конгрессе Амиру Техрани была вручена награда как поставщику инновационных услуг в области технологий производства, автоматизации и точных измерений. Индийский миллиардер Шайи Ул Малк ( Shaji Ul Mulk) , основатель "Mulk Holdings", был награжден за инновации и разумные инвестиции в фасадную индустрию. На конгрессе он презентовал возможность по открытию франшизы крупнейшей в мире марки огнестойких фасадных панелей "АЛУБОНД".

( , основатель "Mulk Holdings", был награжден за инновации и разумные инвестиции в фасадную индустрию. На конгрессе он презентовал возможность по открытию франшизы крупнейшей в мире марки огнестойких фасадных панелей "АЛУБОНД". По версии The American Reporter, The New York Journal совместно с International Congress of Real Estate and Investment за укрепление узбекистанско-германских отношений был награжден Набижон Касимов , Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в ФРГ.

За укрепление германо-нигерийских отношений был награжден Юсуф Майтама Туггар ( Yusuf Maitama Tuggar), Чрезвычайный и Полномочный Посол Нигерии в ФРГ.

( Организаторы Конгресса отметили роль и наградили Года Нисанова в развитии строительной отрасли и неоценимый вклад бизнесмена в благотворительность и укрепление дружбы между народами.

в развитии строительной отрасли и неоценимый вклад бизнесмена в благотворительность и укрепление дружбы между народами. Красочным и эмоциональным было выступление профессора Айлы Алдьюфри ( Dr. Ayla Aldjufrie) , основательницы Global Property Bank и технологического центра Real Estate Education в Индонезии — о возможностях по инвестированию на острове Бали. Госпожа Алдьюфри на конгрессе получила награду за развитие женского движения в Индонезии.

( , основательницы Global Property Bank и технологического центра Real Estate Education в Индонезии — о возможностях по инвестированию на острове Бали. Госпожа Алдьюфри на конгрессе получила награду за развитие женского движения в Индонезии. Барон Константин фон Босснер (Baron Konstantin Fon Bossner) , владелец и основатель табачной компании BOSSNER получил награду за благотворительность и меценатство в Германии.

(Baron , владелец и основатель табачной компании BOSSNER получил награду за благотворительность и меценатство в Германии. Луиза Авье (Luiza Ave), CEO & Co- Founder MEROVING PRODUCTION и AL ARABIA FASHION DAYS, была удостоена награды за развитие и привлечение инвестиций в индустрию моды, международный нетворкинг и консалтинг.

CEO & Co- Founder MEROVING PRODUCTION и AL ARABIA FASHION DAYS, была удостоена награды за развитие и привлечение инвестиций в индустрию моды, международный нетворкинг и консалтинг. Гульшат Узенбаева Член Экономической Палаты Княжества Монако, основатель и владелица монегаской компании "LUXPRO" (Княжество Монако) была отмечена наградой как Лучший организатор бизнес-ивентов.

Член Экономической Палаты Княжества Монако, основатель и владелица монегаской компании "LUXPRO" (Княжество Монако) была отмечена наградой как Лучший организатор бизнес-ивентов. Dieter R . Klostermann , CCA International Ltd. current Chairman and CEO, владелец сети закрытых бизнес клубов с филиалами по всему миру был удостоен награды за бизнес-менеджмент.

, CCA International Ltd. current Chairman and CEO, владелец сети закрытых бизнес клубов с филиалами по всему миру был удостоен награды за бизнес-менеджмент. Александр Бойко , Главный редактор медиахолдинга Берлинский Телеграф был удостоен награды за вклад в развитие русскоязычной медиаиндустрии в Германии.

, Главный редактор медиахолдинга Берлинский Телеграф был удостоен награды за вклад в развитие русскоязычной медиаиндустрии в Германии. Особую награду получила руководитель официального представительства Конгресса в РФ — Наталья Пастухова за развитие Российско-немецких отношений.

Почетными гостями на мероприятии выступили Владимир Сергиенко, почетный профессор политологии института мировой цивилизации. Президент Союза писателей межнационального согласия ФРГ, Матиас Оем (Dr. Mathias Oehme), глава издательского дома "Eulenspiegel", Сергей Дворянов, президент Международного дипломатического клуба "Amicability".