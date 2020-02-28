Дом.РФ оказывает поддержку кооперативам

Объем ввода жилья на земельных участках, переданных компанией ДОМ. РФ жилищно-строительным кооперативам в 2019 году, вырос в три раза по сравнению с 2018 годом, сообщила пресс-служба компании. По итогам прошлого года введено 110 тысяч квадратных метров против 35,6 тысячи квадратных метров годом ранее. Передача земельных участков осуществляется в рамках реализации федерального закона о содействии развитию жилищного строительства 161-ФЗ.

С начала 2020 года в рамках программы ЖСК с государственной поддержкой уже введено более 4,9 тыс. квадратных метров. Общий объем сданных проектов таким образом в 17 субъектах России достиг 292,7 тыс. квадратных метров. Квартиры на льготных условиях получили более 3,1 тыс. семей.

Безвозмездная передача участка для строительства позволяет снижать затраты по сравнению с рыночной стоимостью жилья до 50%. Кроме того, формат строительства в рамках ЖСК позволяет будущим собственникам жилья самостоятельно выбирать подрядчиков и контролировать ход работ.

ДОМ.РФ вовлекает в оборот федеральные земельные участки и осуществляет их передачу ЖСК в безвозмездное пользование для строительства объектов жилой недвижимости. Право на создание кооператива в рамках 161-ФЗ имеют определенные категории граждан, в том числе многодетные семьи, работники научных институтов, молодые ученые, военнослужащие, сотрудники медицинских учреждений. Кооперативы могут строить многоквартирные и индивидуальные жилые дома, в зависимости от своих потребностей и характеристик земельного участка.

Объем переданных земель под строительство домов жилищно-строительным кооперативам увеличился в 3,5 раза за пять лет. Если по состоянию на конец 2014 года ЖСК в России было передано 247 га земли, то на настоящий момент показатель превысил 874 га земельных участков.

При участии ДОМ.РФ в различной стадии реализации находятся 113 проектов ЖСК на территории 46 субъектов РФ. При этом 88 ЖСК в 39 регионах безвозмездно переданы земельные участки. Речь идет о таких субъектах РФ, как Республики Алтай, Башкортостан, Бурятия, Хакасия, Татарстан, Удмуртия, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, а также Архангельской, Новосибирской, Московской, Костромской и Свердловской областях, Красноярском крае и ряде других регионов.