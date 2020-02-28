Минстрой России поддержит жилищные кооперативы

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России готовит поправки в законодательство, которые, по оценке газеты "Коммерсантъ", смогут усилить значение ЖСК на рынке жилищного строительства.

Предполагается внести в Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации следующие поправки. Прежде всего касающиеся залога права на паенакопление:

"Абзац второй пункта 5 статьи 5 Федерального закона от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 29, ст. 3400) дополнить словами ", к залогу права на паенакопление, вытекающего из договора паенакопления члена жилищно-строительного кооператива, отвечающего требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации", дополнить предложением следующего содержания: "С момента государственной регистрации права собственности члена жилищно-строительного кооператива на жилое помещение в случае выплаты паевого взноса полностью такое жилое помещение считается находящимся в залоге у залогодержателя по договору залога права на паенакопление по правилам об ипотеке недвижимого имущества в соответствии с настоящим Федеральным законом."

Несколько существенных поправок планируются в Жилищный кодекс — статья 110 дополняется частями 1.2 и 1.3:

"1.2. Жилищно-строительные кооперативы осуществляют строительство жилых домов или многоквартирных домов на земельных участках, предоставленных им в безвозмездное пользование из муниципальной собственности или государственной собственности, в том числе из федеральной собственности, предоставленных в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства".

"1.3. Правительство Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации либо органы местного самоуправления определяют категории граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, которые будут осуществлять строительство на земельных участках, предоставленных им в безвозмездное пользование из земельных участков, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности соответственно".

Также предполагаются другие изменения — с их разработкой можно ознакомиться на сайте https://regulation.gov.ru/projects#npa=93098 .