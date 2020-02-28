Круглый стол на рассмотрении

Профильные комитеты Государственной думы проанализируют результаты круглого стола по проблемам жилищной кооперации, прошедшего в конце декабря прошлого года по инициативе депутатов Государственной думы - членов фракции "Справедливая Россия". Об этом "Правде.Ру" сообщили депутаты Государственной думы Сергей Крючек и Олег Нилов.

"Анализ материалов круглого стола показывает, что необходим закон о жилищной кооперации, в котором будут четко определены все формы кооперативов, все формы льгот для них и господдержки, решены вопросы гармонизации жилищного и гражданского законодательства в части регулирования деятельности кооперативов, которое сейчас иной раз находится в противоречии, — сообщил корреспонденту "Правды.Ру" Сергей Крючек. — Там должен быть закреплен статус кооперативов как одного из приоритетных способов решения жилищной проблемы".

Такой закон, по мнению депутата, должен быть принят в рамках системы мер по реализации национального проекта "Доступное жилье".