"Бест Вей" приобрел для своих пайщиков 930 квартир за пять лет

В феврале 2020 года правление кооператива "Бест Вей", работающего в десятках регионов России, подвело итоги работы кооператива за шесть лет.

В феврале 2014 года проект стартовал, первые покупки недвижимости для пайщиков начались пять лет назад. Также в 2014 года на основании бизнес-модели кооператива в РФ началось создание кооператива в Казахстане, в 2018 году — в Кыргызстане. В рамках международного сотрудничества в области жилищной кооперации все три предприятия тесно сотрудничают с друг другом.

В настоящее время в российском кооперативе "Бест Вей" более 6,8 тыс. пайщиков, в казахстанском — более 3 тыс., в кыргызстанском — более 800. В общей сложности тремя кооперативами приобретено более 1400 квартир.

"Учитывая, что семья — это минимум двое, мы обеспечили крышей над головой около трех тысяч человек", — подчеркивает председатель правления кооператива, создатель бизнес-модели по которой сегодня работают кооперативы в РФ, Казахстане и Кыргызстане доктор экономических наук Роман Василенко.

Российский кооператив "Бест Вей" планирует в начале 2020 года выйти на покупку 100 квартир в месяц.

"В российском ЖК "Бест Вей" мы работаем только с квартирами, приобретаемыми на вторичном рынке, не работаем со строящимися, — замечает Василенко, — это более безопасная модель работы жилищного кооператива".

Срок возврата средств, предоставленных кооперативом, 10 лет, квартира на период возврата средств находится в собственности всего кооператива, а после того, как они возвращены, переходит в собственность пайщика. Несмотря на то, что "Бест Вей" стал приобретать квартиры только пять лет назад, уже 47 пайщиков кооператива выплатили свой пай и стали собственниками квартир.

Часть приобретенных кооперативом квартир приходится на молодые семьи, имеющие двух и более детей, приобретающие квартиры с использованием средств материнского капитала.

В 2020 году ожидается расширение географии присутствия бизнес-модели "Бест Вей". На основании опыта российского кооператива планируется создание предприятий жителями стран Восточной и Центральной Европы, таким образом, созданная Романом Василенко бизнес-модель, получит признание в странах Евросоюза.